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5 metrelik köpek balığı oltaya takıldı

Antalya'nın dünyaca bilinen Konyaaltı Sahili'nin 2 mil açığında 5 metre boyunda 'sapan' cinsi köpek balığı oltaya geldi.

04.08.2017 - 09:45
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Antalya'da nesli tüketmekte olan fokun beslenirken görüntülenmesinin ardından, bu kez amatör balıkçılar bu kez 5 metre boyunda köpek balığıyla karşılaştı.

5 metrelik köpek balığı oltaya takıldı

Tur teknesiyle turist gezdiren ve amatör balıkçılık yapan 37 yaşındaki Ozan Ertürk Şahin, Konyaaltı Sahili'nden 2 mil uzaklıkta geçen hafta gece 'baragadi' yöntemiyle denize 80 olta bıraktı.

5 metrelik köpek balığı oltaya takıldı

FOTOĞRAF ÇEKTİRİP SUYA BIRAKTILAR

Ertesi sabah teknesiyle turistleri gezdirmeye çıkaran Şahin, gece bıraktığı oltaları çekince yanındakilerle büyük bir şok yaşadı. Oltaya yaklaşık 5 metre boyunda 'sapan' cinsi köpekbalığı takıldığını gören Ozan Ertürk Şahin, balığı yanındakilerle beraber tekneye çekti. Köpekbalığıyla fotoğraf çektiren, görüntü alan Şahin ve turistler, balığı tekrar denize bıraktı. Ozan Ertürk Şahin, ilk kez bu büyüklükte bir balık yakaladığını belirterek, "Turistler de şok oldu." dedi.

5 metrelik köpek balığı oltaya takıldı

"KIYILARIMIZDA NADİR GÖRÜLÜR"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, bu cins köpekbalığının genellikle okyanuslarda yaşadığını belirterek, "Bizim sularımızda çok nadir görülür. Akdeniz'de ise yılda birkaç kez ortaya çıkarlar. İnsanlara zarar vermez." diye konuştu.

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