5 metro hattının yapım ihalelerini tamamladı

2016 yılında düzenlenen ön yeterlilik ihalesine 14 ile 17 arasında firma katılmıştı. Ancak mevzuat ve yasal işlemlerin eksikliği gerekçesiyle birçok büyük firma elenmişti.

TEKLİF MİKTARLARI ANLAŞMAYI ELE VERİYOR

Firmalar, belirlenen yaklaşık maliyetten yüzde 10 ila 14 arasında değişen oranlarda yüksek fiyatlar teklif ederek yapım ihalesini alıyorlar. Böylece ihalenin ön anlaşma yapılan firmaya bırakıldığı kaydediliyor. Açık ihalelerde ortalama yüzde 20-25 oranında kırımlar yapıldığı biliniyor.

SON İHALE BUGÜN

2016 içerisinde ön yeterlilik ihale süreçleri tamamlanan 6 elektro mekanik yapım işinin 5'inin 2017 yılında yapım ihaleleri de tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce bugün de Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt arasındaki güzergahın elektro mekanik yapım işinin ihalesi gerçekleştirilecek. 2017 yılında ihalesine çıkılan yapım işleri için, geçen yıl ön yeterlilik ihalelerini alan tüm firmaların da talip olmalarına rağmen ikinci bir ihale almamış olmaları dikkat çekici bulundu.

6 ihaleden sonuncusu olan Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt arasındaki güzergahın geçen yıl ön yeterlilik aldığı halde bu yıl henüz yapım ihalesi almamış olan bir konsorsiyuma verilip verilmeyeceği merak ediliyor.