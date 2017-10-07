taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.137
USD
3,6153
EURO
4,2402
ALTIN
148,42
PETR
55,5000

5 milyon solucan besleyip, gübre üretiyor

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde Mehmet Büyükyılmaz, kurduğu tesislerde 5 milyon solucandan elde ettiği gübreleri satıyor.

07.10.2017 - 13:30
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

e

 

Çorlu'da yaşayan 35 yaşındaki Mehmet Büyükyılmaz, pazarcılık yaparken, Sarılar Mahallesi'nde solucan gübresi üretmek için 2 yıl önce tesis kurdu.

5 milyon solucan besleyip, gübre üretiyor

SOLUCAN SAYISINI 5 MİLYONA ÇIKARDI

Tesiste tek başına çalışarak 100 bin solucan ile gübre üretmeye başlayan Büyükyılmaz, gübreye ilginin artması üzerine solucan sayısını 5 milyona çıkardı.

Büyükyılmaz, "İki seneden beri solucan gübresi işletmeciliği yapmaktayım. İlk 100 bin solucanla başladım. Şu anda 5 milyonu aşkın solucanım var. Ürettiğimiz gübreyi Çorlu ve bölgedeki üreticilere, seracılara satmaktayız. Sektör güzel bir sektör ama uğraşması zor. Evde çocuğunuzla nasıl ilgileniyorsanız, bunlarla da ilgileneceksiniz. Nemini, suyunu kontrol edeceksiniz, yemsiz bırakmayacaksınız" dedi.

5 milyon solucan besleyip, gübre üretiyor

"TONUNU 2 İLE 2,5 BİN LİRADAN SATIYORUZ"

Büyükyılmaz, tesislerine ayda 10-11 ton civarında solucan gübresi elde ettiğini belirterek, "Tabii bu, mevsim şartlarına göre değişiyor. Çok soğuk olduğu zaman daha düşüyor. Çok sıcaklarda düşüyor. Şu anki ortam onlar için ideal bir ortam. Tonunu 2 ile 2 bin 500 lira arasında değişen fiyatlarla satıyoruz. Potansiyel var. Şu ana kadar ürettiğimiz tüm gübreyi sattık, hepsi gitti. Daha da siparişlerimiz var. Daha çok ilkbahar, yaz fide işi ve seracıların büyük talepleri var. Solucanları beslemek için ise semt pazarlarında toplanan atıklar ile yapıyoruz" diye konuştu.

5 milyon solucan besleyip, gübre üretiyor

5 milyon solucan besleyip, gübre üretiyor

5 milyon solucan besleyip, gübre üretiyor

5 milyon solucan besleyip, gübre üretiyor

5 milyon solucan besleyip, gübre üretiyor

5 milyon solucan besleyip, gübre üretiyor

5 milyon solucan besleyip, gübre üretiyor

5 milyon solucan besleyip, gübre üretiyor

İlginizi Çekebilir
157 bin lirayı otomobilde bırakınca tüm parayı çaldırdı
Esenyurt'ta bankadan çektiği 157 bin lirayı otomobilde bırakarak ayakkabı almaya giden adam kendisini takip eden 2 kişi tarafından soyuldu.
Ankara'da bir kadının bağırsağından solucan çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 69 yaşındaki kadının bağırsağı ameliyat edildi.
Kayserili adam çekme halatı yerine bacaklarını kullandı
Arızalı aracını tamir götürmek isteyen bir adam, trafiği birbirine kattı.
Adıyaman'da devrilen traktörün altında kalan adam öldü
Adıyaman'ın Tut İlçesi'nde devrilen traktörün altına kalan 40 yaşındaki Hanifi Altuntaş öldü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Demirören'in maç sonu görüntüsü tepki çekti

Demirören'in maç sonu görüntüsü tepki çekti

418
5 futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı

5 futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı

328
İdlib operasyonu başladı

İdlib operasyonu başladı

140
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü'den plaka paylaşımı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü'den plaka paylaşımı

204
Erdoğan İdlib'e yönelik harekat olduğunu açıkladı

Erdoğan İdlib'e yönelik harekat olduğunu açıkladı

132
Emre Belözoğlu'nun maçın önüne geçen hareketi

Emre Belözoğlu'nun maçın önüne geçen hareketi

87
Erdoğan, AK Parti kampını açtı

Erdoğan, AK Parti kampını açtı

431
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM