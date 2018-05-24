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5 saatten az uyuyanların ölüm riski daha fazla

Mesai günlerinde 5 saat ve daha az uyuyanların ölüm riski 6-7 saat uyuyanlara göre daha fazla.

AA | 24.05.2018 - 19:29..
  1. Haberler
  2. Sağlık

Sağlıklı yaşam için çalışma günlerinde yeterince uyuyamayan kişilerin, izin günlerinde bu eksiliği gidermesi gerektiği belirtildi.

"Journal of Sleep Research" dergisinde yayımlanan çalışmada, araştırmacılar, hafta içi geceleyin 5 saat ya da daha az uyuyan 65 yaş ve altındaki kişilerde uyku eksikliği hafta sonu telafi edilmediği sürece ölüm riskinin, günde 6 ya da 7 saat uyuyan kişilerden yüzde 65 daha fazla olduğunu ortaya koydu.

38 BİN YETİŞKİNDEN BİLGİ TOPLANDI

Çalışmanın lideri İsveç'teki Stockholm Üniversitesinden Profesör Torbjörn Akerstedt ve ekibi, 1997 yılında İsveç'te, 38 binden fazla yetişkinden çalışma ve izin günlerindeki uyku süreleriyle ilgili bilgi topladı.

Araştırmacılar, sonraki 13 yıla kadar, ülkenin ulusal ölüm kayıtları ile bu kişilerde sağlık durumunu iyileştirecek ya da ölüm riskini artıracak faktörleri inceleyerek katılımcıları gözlemledi.

5 SAATTEN AZ UYUYANLARIN ÖLÜM RİSKİ DAHA FAZLA

Çalışmada, gecede beş saat ya da daha az uyuyan 65 yaş ve altındaki kişilerdeki ölüm riskinin, günde 6 ya da 7 saat uyuyan kişilerden yüzde 65 daha fazla olduğu ancak çalışma günlerinde yeterince uyumayan fakat izin günlerinde uyku eksikliğini telafi eden kişiler için bu bağlamdaki ölüm riskinde her hangi bir artış olmadığı bildirildi.

Akerstedt, yeterince uyumamanın, her biri ölüm riskini artıran felç, kalp hastalığı, metabolik sendrom, hipertansiyon ve obezite gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açtığının altını çizdi.

Günde 8 saatten fazla uyumanın da zararlı olduğuna değinilen çalışmada, aynı zamanda, uyku düzeni ile ölüm riski arasındaki bağın 65 yaşından sonra ortadan kaybolduğu kaydedildi.

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