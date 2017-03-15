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5 şehirde kar etkisini gösterdi

Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı Erzincan, Erzurum, Malatya, Kütahya ve Çorum'da hayatı olumsuz etkiliyor.

15.03.2017 - 08:40
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ERZİNCAN

Erzincan'da dün öğleden sonra başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.Kısa sürede kent genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yüksek kesimlerin yanı sıra kent merkezi de karla kaplandı. Bahar mevsiminin başlangıcında kara hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar yollarda zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar da üzeri karla kaplanan araçlarındaki karı temizlemeye çalıştı. Kent merkezinin yüksek kesimleri karla kaplandı.

5 şehirde kar etkisini gösterdi

ÇORUM

Çorum’da akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Karadeniz’i İç Anadolu’ya bağlayan Çorum-Samsun karayolu trafiğe kapandı. Yoğun kar yağışı, Çorum-Samsun ve Çorum-Amasya karayollarında meydana gelen trafik kazaları ile yoldan çıkan büyük araçlar nedeniyle ulaşım durdu. Hasanzahir ve Kaymakçı rampalarında yolun tekrar trafiğe açılması için Karayollarına bağlı ekipler saatlerce çalışma yaptı. Çorum-Samsun karayolu trafiğe kapanması nedeniyle uzun araç konvoyları oluştu. Uzun süredir yolda bekleme yapan sürücüler yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yol ulaşıma açılınca rahat nefes aldılar.

5 şehirde kar etkisini gösterdi

MALATYA

Malatya'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, park halindeki araçların üzerileri karla kaplandı. Yağış nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı, trafik polisleri ana arterler ve caddelerde tedbir aldı.

5 şehirde kar etkisini gösterdi

KÜTAHYA

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düşen güzergahta, karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı.

5 şehirde kar etkisini gösterdi

5 şehirde kar etkisini gösterdi

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