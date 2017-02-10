5. Sihirli Mikrofon Radyo Ödül Töreninde muhteşem final

Radyoculuk sektörüne hizmet etmek, başarılı radyoları, radyo programlarını ve programcılarını ödüllendirmek amacıyla Fatih Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “5. Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri” düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

GELENEK 90 YIL ÖNCE BAŞLADI

Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirilen gecede konuşan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, "İlk radyo bundan 90 yıl önce Sirkeci’deki Büyük Postanenin bodrum katında yayına başladı.

"RADYOCULARI GÖRÜNÜR KILMAYI HEDEFLİYORUZ"

Ülkemizde 90, dünyada da 100 yaşında olan radyonun hala büyük bir kitle iletişim ve kültürel etkinlik aracı olması açısından hala önemini koruyor. Biz bildiğimiz ve seslerine aşina olduğumuz radyocularımızı işte bu tür etkinliklerle görünür kılmayı arzu ediyoruz, radyolarımızın yeniden hatırlanmasını arzu ediyoruz.





"HEDEFLEDİĞİMİZ NOKTAYA GELDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ"

Radyocuları, sanatçıları ve kültür sanat adamlarını bir araya getirerek onlara bir katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Görünen o ki her yıl artarak devam eden bu ilginin bizim düşündüğümüz ve hedeflediğimiz noktaya geldiği için mutluyuz” dedi.

"KÜLTÜR, SANAT HAYATIMIZA KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUZ"

Başkan Mustafa Demir, “ Ödül törenini geçen yıllar ile mukayese ettiğimizde katılım açısından ve yarışmada oy kullanma sayısına baktığımız zaman inanılmaz güzel bir teveccüh görüyoruz. Bu programı gerçekleştirmemizin iki önemli nedeni var. İlki radyocuların bilinmesini hakikaten arzu ediyoruz. Sihirli kutulardaki seslerin sahiplerinin görülmesini istiyoruz. Hayatımızın her anında birlikteyiz onlarla. İkincisi bu vesile ile kültür sanat hayatımıza bir katkıda bulunulsun istiyoruz’ dedi.

TÖREN İLİZYON GÖSTERİSİ İLE BAŞLADI

Gece ünlü ilizyonist Sermet Erkin’in gösterisi ile başladı. Ardından Başkan Mustafa Demir, Sihirli Mikrofon Özel Ödülünü Erhan Konuk’a verdi. Diğer Sihirli Mikrofon Özel Ödüllerini de Romina ve Muzo aldı. Ünlü isimlerin ve radyocuların büyük ilgi gösterdiği gecenin müzik direktörlüğünü Ozan Çolakoğlu üstlendi.

POP MÜZİĞİN ÖNEMLİ İSİMLERİ UNUTULMAZ ŞARKILARINI SÖYLEDİ

Görsel ve sahne şovlarıyla gece de sahne alan Gülşen ‘Dan Dan’ isimli şarkısını söyledi. Gecede Ümit Besen ve Pamela’nın düeti salondakileri coşturdu. Ayrıca Murat Dalkılıç, Demet Akalın, Serkan Kaya Eypio FT Burak King, gibi ünlü isimlerde sahne alarak unutulmaz parçalarını seslendirdi.

GECENİN SUNUCULUĞUNU CEYHUN YILMAZ YAPTI

Gecede radyo severlerden en çok oyu alan radyolar ve programcılar, ödüllerine kavuştu. Her yıl olduğu gibi gecenin sunuculuğunu bu yıl da oyuncu ve komedyen Ceyhun Yılmaz yaptı.

İzleyicilerden büyük beğeni toplayan Ceyhun Yılmaz, sahneye ödül vermek için çıkan Alpay’la şakalaşması da ödül törenine renk kattı.

ÖDÜL TÖRENİNE OSCAR YAKIŞTIRMASI

Fatih Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "5. Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri" töreni katılımcılar tarafından beğenilerek artık gelenekselleşen gecenin ‘Oscar gecesi gibi, her şey çok güzel’ yorumları yapıldı.

ÖDÜLLER ÜNLÜ İSİMLERİN ELİNDEN ALINDI

Ödül kazanan radyocular ödüllerini Afrikalı Ali, Ahmet Selçuk İlkan, Betül Demir, Buray, Cem Belevi, Cengiz Kurtoğlu, Gökhan Türkmen, Muazzez Ersoy, Özgün, Derya Uluğ, Edis, Tan, İlyas Yalçıntaş, Fikret Dedeoğlu, Aynur Aydın, Simge Sağın, Tuğba Yurt, Ümit Besen/Pamela, Yılmaz Vural ve Linet gibi ünlü isimlerin elinden aldı.

HEP BİRLİKTE SELFİE

Gecenin sonunda Başkan Mustafa Demir, geceye katılan sanatçılar ve ödül alan radyocular sahneye çıkarak hep birlikte geleneksel selfie çektiler.

5. Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri töreninde kazananlar şu şekilde;

1. Yılın En İyi Ulusal Radyosu – Power Türk

2. Yılın En İyi Yerel Radyosu - Yozgat FM

3. Yılın En İyi Pop Müzik Radyosu – Kral Pop

4. Yılın En İyi Talk (Konuşan) Radyosu – TRT FM

5. Yılın En İyi Yabancı Müzik Radyosu – Number 1 FM

6. Yılın En İyi Slow Müzik Radyosu – Joy Türk

7. Yılın En İyi Halk Müziği Radyosu - Radyo Ekin

8. Yılın En İyi Arabesk Radyosu - Aşk FM

9. Yılın En İyi Haber Radyosu – CNNTÜRK Radyo

10. Yılın En İyi Spor Radyosu – Lig Radyo

11. Yılın En İyi Tematik Radyosu – Radyo Tafik

12. Yılın En İyi Üniversite Radyosu – 18 Mart Üniversitesi

13. Yılın En İyi İnternet Radyosu – Türk Rap FM

14. Yılın En İyi Dijital Radyo Portalı – Karnaval FM

15. Yılın En İyi Radyo Show Programı – Cem Arslan

16. Yılın En İyi Radyo Programı – Zeki Kayhan Çoşkun

17. Yılın En İyi Radyo Konuk Programı – Erkan Koç –

18. Yılın En İyi Radyo Haber Programı – Ufuk Karcı – Konuşan Türkiye

19. Yılın En İyi Şiir Edebiyat Programı – Talha Bora Öge

20. Yılın En İyi Yerel Radyo Programı- Baba Radyo-Umut Kuşkaya