5. Siirt Kitap Fuarı başlıyor

İlki 2013 yılında Siirt Valiliği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen kitap fuarı, Siirtlilerin ve çevre illerin ilgisiyle Güneydoğu'da kitap alanına bir nefes getirdi. Ziyaretçi ve katılımcı sayısı her yıl artan ve geleneksel hale gelen Siirt Kitap Fuarı, bu yıl Siirt Belediyesi’nin ev sahipliğinde 27 Mart Salı günü açılacak ve 1 Nisan Pazar akşamına kadar kitapseverler tarafından ziyaret edilecek.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde istikrarlı şekilde sürdürülen en prestijli kitap fuarı olarak da bilinen ve geçtiğimiz yıl 45 bin kişinin ziyaret ettiği Siirt Kitap Fuarını bu yıl 75 bin okuyucunun ziyaret etmesi bekleniyor.

YAZARLAR OKUYUCUSUYLA BULUŞACAK

Edebiyattan sanata, spordan siyasete, tarihten düşünceye pek çok alanda etkinliğin gerçekleştirileceği fuar süresince Rasim Özdenören, Yasin Aktay, İhsan Süreyya Sırma, Serdar Tuncer, Leyla İpekçi, Semih Kaplanoğlu, Ahmet Turgut, Ali Ural, Nihal Olçok, Fatma Barbarosoğlu, Nazife Şişman, Bahadır Yenişehirlioğlu, Adnan Demircan, Abdullah Ağar, Adem Apak, Kahraman Tazeoğlu, Mert Aydın, Adem Özköse, Melih Tuğtağ ve Kaan Murat Yanık gibi isimlerin de aralarında bulunduğu pek çok edebiyatçı, akademisyen, yazar ve gazeteci söyleşi / imza etkinliklerinde okuyucularla buluşacak.

ÇOCUKLARA ÖZEL ALAN

Çocukların kitaplar arasında daha fazla zaman geçirebilmeleri için fuara geçen seneden itibaren çocuk kitapları yayıncılığında öne çıkan önemli yayınevlerinin bulunduğu Çocuk Kitapları Salonu ilave edildi.

Çocuk etkinlikleri bölümünde kurulan sahnede tiyatro ekibi tarafından hafta içi her gün “Çocuklar gelecekteki meslekleriyle buluşuyor” fikrinden hareketle astronot, bilim adamı, doktor, pilot ve yazar gibi çocukların gelecek hayallerini süsleyen mesleklerle ilgili performans gösterileri icra edilecek. Çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenecekler.

65 YAYINEVİ KATILIYOR

Fuara geniş okuyucu kitlesine sahip Alfa Yayın Grubu, Doğan Kitap, Büyük Doğu, Timaş, Profil Kitap, Can Yayınları, İz Yayıncılık, Pınar Yayınları, Nesil Yayınları, İş Bankası Kültür Yayınları, Beyan Yayınları, Yeditepe Yayınları, Yapı Kredi Yayınları, Ötüken Neşriyat, İnsan Yayınları, Hayat Yayınları, Semerkand Yayın Grubu, Şule Yayınları, İletişim Yayınları, Epsilon ve Destek Yayınları’nın da aralarında bulunduğu 65 yayınevi katılıyor.

27 Mart 2018 Salı günü saat 11:00’de kapılarını açacak olan 5. Siirt Kitap Fuarı, 1 Nisan Pazar gününe kadar, 10.00 – 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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