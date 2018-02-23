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5 tank Hatay'a giriş yaptı

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı için yola çıkan takviye birlikler Hatay'a ulaştı.

İHA | 23.02.2018 - 23:15..
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yaptığı Zeyin Dalı Harekatı'na takviye birlikler gitmeye devam ediyor. Akşam saatlerinde Hatay'a giden askeri sevkiyatta, 5 tank Kırıkhan'a giriş yaptı.

5 tank Hatay'a giriş yaptı

5 TANK GİRİŞ YAPTI

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınır birliklerine tank sevkiyatı sürüyor. Akşam saatlerinde Hatay’ın Kırıkhan ilçesine 5 tank giriş yaptı. Askerler güvenlik önlemleri içerisinde sınır birliklerine sevk edildi. Askeri konvoyla gelen tanklar, birliklerine ulaştı.

Bölgede askeri hareketlilik sürüyor.

5 tank Hatay'a giriş yaptı


Hatay'daki sınır birliklerine tank sevkiyatı sürüyor VİDEO

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