5 tank Hatay'a giriş yaptı

Bir aracın Beyaz Saray'ın güvenlik bariyerlerine çarpması sonucu giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı için yola çıkan takviye birlikler Hatay'a ulaştı.

5

Fatih Terim, Mariano'yu soran muhabiri tersledi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bursaspor maçı sonrası kendisine "Mariano'nun neden oynamadığı merak konusu." diyen muhabire "Kimin merağı? Kim merak ediyor?" diye cevap verdi.