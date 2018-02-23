5 tank Hatay'a giriş yaptı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yaptığı Zeyin Dalı Harekatı'na takviye birlikler gitmeye devam ediyor. Akşam saatlerinde Hatay'a giden askeri sevkiyatta, 5 tank Kırıkhan'a giriş yaptı.
5 TANK GİRİŞ YAPTI
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınır birliklerine tank sevkiyatı sürüyor. Akşam saatlerinde Hatay’ın Kırıkhan ilçesine 5 tank giriş yaptı. Askerler güvenlik önlemleri içerisinde sınır birliklerine sevk edildi. Askeri konvoyla gelen tanklar, birliklerine ulaştı.
Bölgede askeri hareketlilik sürüyor.