5 tonluk çöpte kira parasını aradılar

Merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde yaşayan Ahıskalı Mehmet Makmidov ev kirası için biriktirdiği bin lirayı bir poşetin içine koydu.



Makvidov'un eşi ise temizlik yaparken para dolu poşeti yanlışlıkla çöpe attı. Bir süre sonra paranın yerinde olmadığını fark eden ve eşinin çöpe attığını öğrenen Makmidov, durumu Yıldırım Belediyesine bildirdi.



Bunun üzerine harekete geçen belediye ekipleri araç takip sistemi üzerinden çöpleri alan kamyonun yerini tespit etti. Tespitin ardından belediyenin tahsis ettiği araçla evinden alınan Makmidov kamyonun yanına götürüldü.



Ekipler, içinde 5 ton çöp olan araçta 4 saat süren arama sonunda poşet içindeki bin lirayı buldu. Belediye personeli parayı Makmidov'a teslim etti.

"YARAMIZA MERHEM OLDU"

Makmidov, parayı ev kirasını ödemek için ayırdığını belirterek, "Belki çok büyük bir para değil ama bizim için önemliydi. Olay yaşandığında eşim de ben de çok üzüldük. Yıldırım Belediyesine başvurduk. Sağolsunlar ilk andan itibaren bizimle çok ilgilendiler. Paramız onların özverili çalışmaları sayesinde bulundu, yaramıza merhem oldu." dedi.





Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali de parayı bulan temizlik personelini ödüllendirdi.



Edebali, "İnsani değerlerin büyük bir erozyon yaşandığı günümüzde arkadaşlarımızı, vatandaşımızın emanetini iade etmek için gösterdikleri özveriden ötürü kutluyorum. Bu, bizi güçlü toplum yapan hasletlerimizin yansımasıdır. Böyle bir ekiple çalışmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz." ifadelerini kullandı.