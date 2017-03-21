5 yaşındaki çocuğun bulunduğu araca ateş açtılar

Olay, dün akşam saatlerinde Cambazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu iddia edilen R.K., kuzeni M.A.K. (25) ile birlikte 5 kişinin bulunduğu 45 B 6497 plakalı hafif ticari araca tabancayla ateş açtı. 6 merminin isabet ettiği araçta bulunan 5 yaşındaki kız çocuğu E.Ö ve M.A.K. yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan ve durumu ağır olan E.Ö. yapılan müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. M.A.K.'nin durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Polis, olaydan sonra kaçan saldırgan R.K.'yı kısa sürede yakaladı. Saldırı ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.