5 yaşındaki çocuk için hazırlanan özgeçmiş tartışılıyor

15 sayfalık özgeçmişte, 5 yaşındaki çocuğun kendisine güvenen bir birey olduğu ifade ediliyor ve çok farklı alanlarda zengin deneyimlerinin' bulunduğu vurgulanıyor.

EĞİTİMİN GÜNDEMİ OLDU

Çin'in popüler sosyal medya platformu Weibo'da paylaşılan özgeçmiş, binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Özgeçmişte ayrıca çocuğun çok sayıda hobisi olduğu vurgulanıyor ve piyano çaldığı hip-hop dansı yaptığı, futbol oynadığı ve satranç benzeri bir strateji oyunu olan Go'da çok başarılı olduğu söyleniyor.

ÇoÇUĞA DAHİ GÖZÜYLE BAKILIYOR

Özgeçmişin bir bölümünde 5 yaşındaki çocuğun hem İngilizce hem de Çince olmak üzere toplamda 10.000'den fazla kitap okuduğu iddia ediliyor.

Çocuğun karakterine dair hazırlanan bölümdeyse, güçlü bir karaktere sahip olduğu ifade ediliyor ve bu görüşü desteklemek için aşıları yapılırken ağlamadığı örneği veriliyor.

Yenilgiye tahammül edebilir ifadesi altında ise "Eğer azar yersem, kendime hızla çeki düzen verip derslerime dönebilirim" sözleri yer alıyor.

Haftada üç İngilizce kompozisyon yazdığı belirtilen çocuğun, yazılarında duygularını kağıda dökmeyi sevdiği de vurgulanıyor.

"BİR ÖMÜR UĞRAŞSAM BUNLARI YAMAMAM"

Sosyal medya kullanıcıları ise 5 yaşındaki bir çocuk için 15 sayfalık bir özgeçmiş hazırlanmasının hem şaşırtıcı, hem de ürkütücü olduğunu söyledi. Bir Weibo kullanıcısı "Ben bu çocuğun 5 yaşına gelene kadar yaptıklarını bir ömür boyu yapamam" dedi.

ÖZEL OKUL TERCİHİ

Bazı kullanıcılar ise gördükleri özgeçmişin kendilerini çocuk yapma fikrinden caydırdığını belirtti.

Çin'de aileler çocuklarını ülkenin seçkin özel okullarına yazdırabilmek için alışılmadık yöntemler deneyebiliyor. Bazı özel okullar öğrencileri seçerken anne ve babaları da değerlendirmeye tabi tutmaya başlamış durumda.