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Adana'da 5 yaşındaki çocuk kazayla babasını öldürdü

Adana'da 5 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle oynarken 36 yaşındaki babasını vurdu ve ölümüne sebep oldu.

08.02.2017 - 09:01
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Olay, saat 19.45 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Yurt Mahallesi 71363 Sokak’ta meydana geldi.

GERÇEK TÜFEKLE OYNADI

Edinilen bilgiye göre Ahmet Esen, 5 yaşındaki oğluyla evlerinin balkonunda oyuncak silahla oyun oynuyordu. İddiaya göre, oyun oynadıktan sonra içeriye giren çocuk daha sonra tekrar balkona babasına ait av tüfeğini alarak yeniden geldi. Tüfeğin içinde fişek unutulması sonucu, çocuğun tetiğe basmasıyla tüfek ateş aldı.

Adana'da 5 yaşındaki çocuk kazayla babasını öldürdü

SAÇMA İSABET EDEN BABA ÖLDÜ

Bu sırada oğlunun yakınında bulunan baba Ahmet Esen, tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu olduğu yere yığıldı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, çok kan kaybeden Esen’in öldüğü belirlendi. Ahmet Esen’in cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.

Polisin olayla alakalı olarak incelemesi sürüyor.

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