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5 yaşındaki çocuk tineri su sanıp içti, hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da 5 yaşındaki çocuk su sandığı tineri içti. Küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA | 11.05.2018 - 18:37..
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Dün akşam saatlerinde Şanlıurfa Akbayır Mahallesi'nde ailesine ait otomobilde bulunan Ahmet Zeki Doğancıoğlu, susayınca araçtaki şişede bulunan tineri su sanarak içti.

TİNERİ SU SANIP İÇTİ

Bir süre sonra fenalaşan Doğancıoğlu, durumu fark eden ailesi tarafından Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada midesi yıkanarak yoğun bakım ünitesine alınan çocuk, sabah saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Ahmet Zeki Doğancıoğlu'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

5 yaşındaki çocuk tineri su sanıp içti, hayatını kaybetti

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