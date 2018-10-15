5. yüzyıldan kalma vampir çocuk mezarı bulundu

Lugnano kasabasında Roma İmparatorluğu devrinden kalma bir çocuk mezarında sıra dışı bir mezarla karşılaşıldı. Stanford Üniversitesi'nden arkeologların liderliğinde yapılan kazılarda, 10 yaşlarında bir çocuğun ağzına taş yerleştirilmiş halde gömüldüğü belirlendi.

"VAMPİR GÖMME RİTÜELİ"

İtalyan basınına göre, çocuğun ağzına taş yerleştirilmiş olması bir "vampir gömme ritüeline" işaret ediyor.

YENİDEN CANLANIR KORKUSU

Arkeologlar, çocuğun büyük olasılıkla sıtma hastalığına yakalandığını ve ölümünün ardından "vampir" gibi yeniden dirilip canlılara bu hastalığı bulaştırmasını önlemek için ağzına taş yerleştirildiğini tahmin ediyor. Cinsiyeti henüz bilinmeyen çocuk İtalyan basınında "Lugnano vampiri" olarak anılıyor.

Kazı direktörü David Pickel, daha önce de 3 yaşlarında bir çocuğun elleri ve ayaklarına taş başlanmış halde gömüldüğünü tespit ettiklerini söyledi.