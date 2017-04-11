50 bıçak darbesiyle arkadaşını öldüren zanlıya müebbet

Bursa’da geçen yıl nisan ayında işlenen cinayette, tır parkında uyuşturucu kullanan Yakup Altay, tartıştığı arkadaşı Yunus Ak'ı, çay ocağından aldığı iki bıçakla saldırdı.

50 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ

Altay'ın 50 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Yunus Ak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet suçundan tutuklanan Yakup Altay hakkında Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

"ÇOK SİNİRLENDİM, ÇAY OCAĞINDAN ALDIĞIM İKİ BIÇAKLA ONA SALDIRDIM"

Davanın karar duruşmasında öldürdüğü kişinin yakın arkadaşı olduğunu söyleyen Yakup Altay, "Olay günü birlikte uyuşturucu kullanıyorduk. Onun eşim ile olan yakın ilişkisi beni rahatsız ediyordu. Konuyu açtım. Kendisi bana küfürler ederek ilişkiyi kabul etti. Çok sinirlendim. Çay ocağından aldığım iki bıçakla ona saldırdım.Her şey uyuşturucunun etkisi ile oldu." dedi.

ÖMÜR BOYU HAPİS

Mahkeme heyeti suçunu kabul eden Yakup Altay'a ömür boyu hapis cezası verirken cezada hiç bir indirim yapmadı.