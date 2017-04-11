taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.240
USD
3,7251
EURO
3,9451
ALTIN
150,54
PETR
55,7900

50 bıçak darbesiyle arkadaşını öldüren zanlıya müebbet

Bursa'da birlikte uyuşturucu kullandığı arkadaşını 50 bıçak darbesiyle öldüren zanlı, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

11.04.2017 - 09:32
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

2

Bursa’da geçen yıl nisan ayında işlenen cinayette, tır parkında uyuşturucu kullanan Yakup Altay, tartıştığı arkadaşı Yunus Ak'ı, çay ocağından aldığı iki bıçakla saldırdı.

50 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ

Altay'ın 50 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Yunus Ak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet suçundan tutuklanan Yakup Altay hakkında Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

"ÇOK SİNİRLENDİM, ÇAY OCAĞINDAN ALDIĞIM İKİ BIÇAKLA ONA SALDIRDIM"

Davanın karar duruşmasında öldürdüğü kişinin yakın arkadaşı olduğunu söyleyen Yakup Altay, "Olay günü birlikte uyuşturucu kullanıyorduk. Onun eşim ile olan yakın ilişkisi beni rahatsız ediyordu. Konuyu açtım. Kendisi bana küfürler ederek ilişkiyi kabul etti. Çok sinirlendim. Çay ocağından aldığım iki bıçakla ona saldırdım.Her şey uyuşturucunun etkisi ile oldu." dedi.

ÖMÜR BOYU HAPİS

Mahkeme heyeti suçunu kabul eden Yakup Altay'a ömür boyu hapis cezası verirken cezada hiç bir indirim yapmadı.

50 bıçak darbesiyle arkadaşını öldüren zanlıya müebbet

50 bıçak darbesiyle arkadaşını öldüren zanlıya müebbet

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Uğur Dündar canlı yayında anket sonuçlarını açıkladı

Uğur Dündar canlı yayında anket sonuçlarını açıkladı

175
Tesla ABD'nin en değerli otomotiv firması oldu

Tesla ABD'nin en değerli otomotiv firması oldu

19
Kaçırdığı yengesi ile kadın arkadaşını öldürdü

Kaçırdığı yengesi ile kadın arkadaşını öldürdü

36
Bylock'u 'Yeğen' itiraf etmiş

Bylock'u 'Yeğen' itiraf etmiş

17
Fransa'da polis şiddeti bu kez gardiyanlara

Fransa'da polis şiddeti bu kez gardiyanlara

36
Rusya Esed'in kimyasal saldırısını biliyordu iddiası

Rusya Esed'in kimyasal saldırısını biliyordu iddiası

28
Milyonere sevgilisini etkilemek için katılan genç

Milyonere sevgilisini etkilemek için katılan genç

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM