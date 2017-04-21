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50 genç sanatçı Mamut’ta buluşuyor

Açık çağrıyla başvurulan, jüri değerlendirmesiyle eserlerin seçildiği sanat etkinliği Mamut Art Project, Maçka’da dün başladı.

21.04.2017 - 15:09
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Etkinlik bağımsız genç sanatçıların eserlerini meraklılarıyla buluşturuyor. İlk kez 2013’te düzenlenen fuarda bu yıl 50’den fazla sanatçı ağırlanacak ve fuarda güncel siyasete ya da Türkiye gündemine işaret eden olaylara ilişkin bir dizi eser var.

50 genç sanatçı Mamut’ta buluşuyor

1.000 BAŞVURU ARASINDAN 50 SANATÇININ ESERİ SERGİLENECEK

Seçici Kurul, bu yıl beşinci kez düzenlenen Mamut Art Project'de 1000 başvuru arasından 50 sanatçının işlerinin sergilenmesine karar verdi.

Seçilen 400’den fazla eser mekânda yaklaşık 10’ar metrekarelik kişisel alanı bulunacak sanatçılar ile sanatseverleri bir araya getirecek.

50 genç sanatçı Mamut’ta buluşuyor

MAMUT PERFORMANSLARI İLK KEZ

Bu yıl ayrıca, Simge Burhanoğlu ve Seyhan Musaoğlu’nun küratörlüğünde düzenlenecek Mamut Performansları programı, performans sanatçılarına da ev sahipliği yapacak.

Mamut 2017’nin bir diğer yeniliği ise, sanatçı kolektifi Krüw ile ortaklaşa gerçekleşecek “ikonz” olacak ve grafiti sanatçılarından illustratörlere, animasyon sanatçılarından heykeltraşlara pek çok alandan sanatçıları buluşturan Krüw’ün Mamut’a özel edisyon serigrafi baskıları etkinlik alanında sergilenecek.

50 genç sanatçı Mamut’ta buluşuyor

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