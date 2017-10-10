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50 lira kazanmak için hırsızlık yapmış

Adana'da, 50 lira karşılığında hırsızlık yapan zanlıya ev hapsi cezası verildi.

10.10.2017 - 12:04
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Adana'nın Seyhan İlçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde oturan 29 yaşındaki Ergün Mamuk, sabah uyandığında 300 lira parasının ve cep telefonunun çalındığı fark ettikten sonra polise gitti. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Mamuk'un şikayeti üzerine evin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

50 lira kazanmak için hırsızlık yapmış

EV HAPSİ VERİLDİ

Polis, şüphelinin Hasan K. olduğunu belirledi. Kısa sürede yakalanan zanlı, ifadesinde, "Arkadaşım, çaldıklarım için bana 50 lira vereceğini söyledi. Hırsızlığı 50 lira için yaptım." dedi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Hasan K. ev hapsi kararı ile serbest bırakıldı.

50 lira kazanmak için hırsızlık yapmış

50 lira kazanmak için hırsızlık yapmış

50 lira kazanmak için hırsızlık yapmış

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