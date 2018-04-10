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50 muhtar İspanya’nın Endülüs bölgesine gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından harekete geçen İçişleri Bakanlığı, bugün 50 muhtardan oluşan ilk kafileyi İspanya'nın Endülüs kentine götürdü.

İHA | 10.04.2018 - 09:52..
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50 muhtar İspanya’nın Endülüs bölgesine gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarların farklı kültürleri görebilmesi için yurt dışı gezilerinin organize edilmesi talimatı üzerine İçişlerin Bakanlığı, 50 muhtarı bugün İspanya’nın Endülüs bölgesine götürdü.

İLK KAFİLE BUGÜN YOLA ÇIKTI

Bolu, Çanakkale, Erzincan, İstanbul ve Trabzon’dan oluşan 5 ilden toplam 50 muhtarın yer aldığı ilk kafile, bugün İstanbul Atatürk Havalimanın‘dan saat 8.30’da Endülüs’e hareket etti.

Muhtarlar kendilerine verilen gri renkli hizmet pasaportuyla kameralara poz verirken el sallayarak yolculuklarına başladı.

50 muhtar İspanya’nın Endülüs bölgesine gitti

EL HAMRA SARAYI, KURTUBA CAMİİ...

Tüm masrafları sponsorlar tarafından karşılanacak programda muhtarlara, Kurtuba Camii, El Hamra Sarayı, Eski Şehir Merkezi Albaicin gibi Endülüs'ün tarihi ve turistik yerleri gezdirilecek. Muhtarlar, 12 Nisan Perşembe günü Endülüs'ten ayrılacak.

Muhtarlar, El Hamra Sarayı'nda "Allah'tan başka galip yoktur" yazısının bulunduğu levhayı da görecek.

50 muhtar İspanya’nın Endülüs bölgesine gitti

"İÇİŞLERİ SEFERBERLİK YAPSIN" TALİMATI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ocak’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki muhtarlar buluşması konuşmasında, “Fırsat bulur da inşallah şöyle bir gün İspanya’nın Endülüs El Hamra Sarayı’na bir imkânınız olursa; İçişleri Bakanım aslında burada, böyle bir peyderpey bir seferberlik yapsa da muhtarlarımızın içinden, yani grup-grup buralara muhtarlarımızı da götürmekte fayda var. El Hamra Sarayı'nın içinde kubbede bir ayet yazar. O da ne biliyor musunuz? ‘Lâ galibe illallah’. ‘Allah’tan başka galip yoktur.’ Bakın ne eserler bırakılmış. Bölgeselden başlayıp, bölgeleri daha da daraltmak suretiyle muhtarlarımızı bence buralara götürmekte fayda var. Bütün planları, görevi İçişleri Bakanımıza verdik" demiş, bu ifadelerinin ardından, İçişleri Bakanlığı harekete geçmişti.

İçişleri Bakanlığı 50 muhtarı İspanya'ya götürdü VİDEO

50 muhtar İspanya’nın Endülüs bölgesine gitti

50 muhtar İspanya’nın Endülüs bölgesine gitti

50 muhtar İspanya’nın Endülüs bölgesine gitti

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