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50 yaş üstü üniversiteliler mezun oldu

Dumlupınar Üniversitesi'nde mezun olan 50 yaş üstü 67 öğrenci, cübbe giyerek kep attı.

AA | 19.01.2018 - 09:45..
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Kütahya'da Dumlupınar Üniversitesince (DPÜ) hazırlanan "Bilgi Güçtür, Yaş Mühim Değildir" projesi kapsamında oluşturulan "Olgun Gençler Üniversitesi"nde öğrenim gören 50 yaş üstü 67 kadın ve erkeğe düzenlenen törenle diplomaları verildi.

Germiyanoğlu Yakup Bey Salonu'ndaki törene mezuniyet sevinci yaşayan öğrenciler, cübbe ve kep giyerek katıldı.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, törende yaptığı konuşmada, Doç. Dr. Oktay Şahbaz koordinatörlüğünde hazırlanan ve uygulanan projeyle Avrupa Birliği fonlarıyla Türkiye'de ilk kez Kütahya'da "Olgun Gençler Üniversitesi" adıyla eğitim merkezinin kurulmasının sağlandığını belirtti.

50 yaş üstü üniversiteliler mezun oldu

50 YAŞ ÜSTÜ İNSANLARA ÜNİVERSİTE HEYECANI

Türkiye'de örnek bir projenin hayata geçirildiğini kaydeden Gören, şunları söyledi:

"En anlamlı en güzel bir mezuniyet törenini yaşıyoruz. Üniversitemiz bünyesinde kurulan Olgun Gençler Üniversitesi'nde 4 ay süren 50 yaş üstü 67 kadın ve erkeğe yabancı dil, tarih ve spor dersleri verildi. Bu eğitimleri başarıyla tamamlayan olgun gençlerimiz için bu mezuniyet törenini düzenleyerek onların sevinçlerine ortak oluyoruz. Türkiye'de örnek olacak bir projenin üniversitemizce gerçekleştirilmesi DPÜ'nün ne kadar güçlü bir üniversite olduğunun göstergesidir. Mezun olan bireylerimiz üniversitemizin öğrencileri sayılırlar. Kapılarımız her zaman onlara açık."

50 yaş üstü üniversiteliler mezun oldu



Proje koordinatörü Doç. Dr. Oktay Şahbaz da proje sayesinde 50 yaş üstü kişilere üniversiteli olma heyecanını yaşattıklarını aktardı.

Mezun öğrenciler adına konuşma yapan 67 yaşındaki Cafer Küçük ise aldıkları eğitimlerin son derece faydalı olduğunu, bu projelerin devam etmesi gerektiğini belirtti.

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