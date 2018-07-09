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50 yaşında mezun oldu

50 yaşındaki Gökhan kaptan hukuktan mezun oldu. Gökhan kaptanın rotası okuma aşkı.

İHA | 09.07.2018 - 09:56..
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İTÜ Denizcilik Fakültesi Güverte Bölümünü 1990’da bitirip 28 yıldır kaptanlık yapan 50 yaşındaki Nuri Gökhan Diken, hayalindeki bir diğer meslek olan hukukçu olabilmek için girdiği Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesinden başarıyla mezun olarak yeniden kep attı.

DERECEYLE MEZUN OLDU

Denizcilik fakültesi mezuniyet sonrası 15 yıl ticari gemilerde çalışan, 13 yıldır da Türkiye’nin en yoğun gemi trafiğinin bulunduğu bölgelerde kılavuz kaptanlık yapan Nuri Gökhan Diken’in rotasında okuma aşkı hep vardı.

Hayalini kurduğu bir diğer meslek olan hukukçu olabilmek için 4 yıl önce sınava girerek Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan 2 çocuk babası Gökhan  Diken, bir yandan çalışıp bir yandan iş yaşamını devam ettirdi.

İlk 3 yıl derslerdeki başarısı nedeniyle dereceye girip başarı bursu kazanan Diken, 4. yılda okulunu başarıyla bitirip mezun oldu. Nuri Gökhan Diken, mezuniyet törenine, 2 çocuğu ve eşiyle birlikte katıldı.

50 yaşında mezun oldu

"AZİMLE ÇALIŞTIM"

Meslek hayatının oldukça yoğun geçtiğini de dile getiren Gökhan Diken, "İtiraf etmeliyim ki hukuk fakültesine başlarken diğer öğrencilerle çok büyük yaş farkı olacağı için biraz endişeliydim. 4 yılın sonunda öğrenci arkadaşlarımla çok güzel diyaloglar içerisinde olduk. Bir süre sonra hepsinin Gökhan ağabeyi oldum. Bir yandan Türkiye’nin en yoğun gemi trafiğine sahip bölgelerde kılavuz kaptanlık yapıp bir yandan başka bir şehirde üniversite eğitimine devam etmek gerçekten zordu. Ama uykumdan, kendime ayırdığım zamanlarımdan feragat edip kimi zaman çocuklarıma bile yeterince zaman ayıramayıp hayalime ulaşmak için azimle çalıştım. Çalıştığım kurum ve ailem beni hep destekledi. Onların bu desteği olmasa başaramazdım." dedi.

50 yaşında mezun oldu


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