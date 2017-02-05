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50 yıl hapis cezası olan kaçak Kuşadası’nda yakalandı

13 ayrı suçtan kesinleşmiş 50 yıllık cezası bulunan bir cezaevi firarisi, Kuşadası’nda polis tarafından yakalandı.

05.02.2017 - 04:59
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Kuşadası-Söke karayolu üzerindeki Yavansu Mahallesi’ndeki kontrol noktasında uygulama yapan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şüphe üzerine 20 B 7710 plakalı bir özel otomobili durdurdu. Araçta aramada yapan ve araç içerisindeki şahısların kimlik kontrollerini gerçekleştiren polis ekipleri, üzerinde kimlik kartı bulunmayan bir şahısın durumundan şüphelendi.

50 yıl hapis cezası olan kaçak Kuşadası’nda yakalandı

“Kimliğim yok, ancak T.C. numarasını vereyim“ diyen zanlının tutarsız davranışlar sergilemesi üzerine şahsı sorgulayan polis ekipleri, kimlik kartı olmayan kişinin cezaevi firarisi Destan Akalın olduğunu tespit etti.

Üzerinden küçük cam şişe ve tükenmez kalem kapağı içinde kristal tabir edilen uyuşturucu madde de çıkan Destan Akalın ile detaylı bir araştırma yapan ekipler, uyuşturucu ticareti yapmak, hırsızlık ve cezaevinden firar etmek suçlarını içeren 13 ayrı dosyadan kesinleşmiş 50 yıl hapis cezası bulunduğunu ve kısa bir süre önce de tutuklu bulunduğu cezaevinden firar ettiğini belirledi. Gözaltına alınan Destan Akalın, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, tekrar cezaevine konuldu.

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