50 yıl içinde erkekler normal yolla çocuk sahibi olamayabilir

Vehbi Koç Vakfı (VKV) Sağlık Kuruluşları Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bülent Urman, dünyada nüfusu yavaşlayan veya geriye giden pek çok ülke bulunduğuna dikkati çekti.

Urman, nüfusun sağlıklı şekilde artışını sağlamak, yeni doğan ile ölenlerin dengelenmesi için çocuk sayısının en az 2 olması gerektiğini de vurguladı.

"NORMAL YOLLARLA ÇOCUK SAHİBİ OLAMAYACAK DÜZEYDE SPERM PROBLEMİ YAŞAYABİLİR"

Dünyada erkeklerde sperm sayısının azaldığının altını çizen Urman, şunları kaydetti:

"1950 yılında İngiltere'de sperm bankalarına bağış yapan erkeklerdeki sperm sayısı ile bugünkü arasında yarı yarıya fark var. 110 milyondan 50 milyona indi ama henüz gebelik olmayacak kadar düşmüş değil. Bu böyle devam ederse belki önümüzdeki 50 yıl içinde erkeklerin pek çoğu normal yollarla çocuk sahibi olamayacak düzeyde sperm problemi yaşayabilir. 15 milyonun altına indiği zaman çocuk sahibi olmakta zorlanıyor erkekler."

"GELİŞEN TEKNOLOJİ SAĞLIĞIMIZDAN ÖNEMLİ ÇALINTILAR YAPIYOR"

Urman, gebeliği engelleyebilecek ölçüde sperm azlığının günümüzde daha sık görülmeye başlandığına dikkati çekerek, "Bu durum pek çok faktöre bağlı gelişebiliyor. Yediklerimiz, içtiklerimizdeki hormonlar, çevresel faktörler, kirleticiler... Hepsi sperm yapımını etkiliyor. Sigara içilmesi, uyuşturucu kullanımı, stresli yaşam, manyetik alanlar, cep telefonları, bilgisayarlar.... Gelişen teknolojinin bazı yerlerde bize kolaylıklar getirirken sağlığımızdan da önemli çalıntılar yaptığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.