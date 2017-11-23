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Şekerin zararları 50 yıl önce bulundu ama duyurulmadı

Şekerin zararlarının, 50 yıl önce 'şeker lobisinin' desteğiyle bulunduğu, fakat duyurulmasının engellendiği ortaya çıktı.

23.11.2017 - 09:29
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ABD'nin California Üniversitesi'nden araştırmacılar, tarihi dokümanlar üzerinde yaptıkları incelemede, şeker endüstrisinin kurduğu "Uluslararası Şeker Araştırma Vakfı" (ISRF) adlı kuruluşun, 1968 yılında aşırı sakkaroz tüketiminin kalp hastalıklarına ve hatta mesane kanserine yol açabileceğine dair bulgularının üzerini örttüğünü belirledi.

1968'DE ŞEKER İLE KANDAKİ YAĞ HÜCRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ TESPİT EDİLDİ

İngiltere'nin Birmingham Üniversitesinden araştırmacı W. F. R. Pover, 1968 yılında "Proje 259" adını verdiği, fareler üzerine yaptığı deneylerde şekerler ile "trigliserid" adı verilen kandaki belirli yağ hücreleri arasındaki ilişkiyi araştırırken, yüksek miktarda şekerle beslenen farelerin kanlarında nişastayla beslenen farelere göre daha fazla trigliserid bulunduğunu tespit etti.

Şekerin zararları 50 yıl önce bulundu ama duyurulmadı

MESANE KANSERİNE NEDEN OLAN ENZİMİN YÜKSEK ORANDA SALGILANDIĞI DA BULUNDU

Pover, ayrıca yüksek miktarda şekerle beslenen farelerde beta glukuronidaz denilen, mesane kanserine yol açan bir enzimin yüksek düzeyde salgılandığını fark etti.

Ancak ilk bulgular ortaya çıkmaya başladığında araştırmanın sponsoru ISRF, desteğini çekti. Finansman bulunamadığından araştırma sonlandırıldı ve sonuçları yayımlanamadı.

Olayı ortaya çıkaran araştırmacılardan California Üniversitesinden Prof. Stanton Glantz, "Proje 259 tamamlanıp sonuçları yayınlanabilseydi, şeker ile kalp hastalıkları arasındaki bağa dair genel bilimsel tartışmayı ileri götürebilirdi. Ama bunun olmasını engellediler. Bu durum meselenin uzun süre tartışma dışı kalmasına yol açtı." dedi.

BİLİM ADAMLARINA PARA ÖDEDİLER

California Üniversitesi araştırmacıları, geçen yıl yayımlanan bir başka çalışmada aynı lobi grubunun 1960'lı yıllarda şeker ile kalp hastalıkları arasındaki ilişkiyi karartmaları, hastalığın sorumlusunun doymuş yağlar olduğunu savunmaları için Harvard Üniversitesinden bilim adamlarına para ödediğini ortaya çıkarmıştı.

Vakaya dair detaylar "PLOS Biology" dergisinde yayımlandı.

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