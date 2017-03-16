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500 bin liralık konutta 57 bin liralık indirim

Konutta yaşanan indirimlerle birlikte 500 bin liralık konutta önemli indirimler meydana geldi.

16.03.2017 - 12:45
  1. Haberler
  2. Emlak

Tapu harçlarında 30 Eylül'e kadar indirim yapılırken, damga vergisi oranı da sıfırlandı. Bakan Naci Ağbal, uygulamanın ekonomide çarpan etkisi meydana getireceğini söyledi. Türkiye’nin lokomotif sektörlerinin başında gelen inşaata devlet desteği sürüyor.

500 bin liralık konutta 57 bin liralık indirim

Dün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla tapu harçlarında 30 Eylül'e kadar indirim yapılırken, damga vergisi oranı da sıfırlandı. Sektör temsilcilerinin uzun süredir beklediği bu kararın, daha önce yapılan KDV düzenlemesiyle birlikte konut fiyatlarında ciddi bir avantaj yaratacağı ifade ediliyor. Konut sektörü oyuncuları uygulamadan memnun.

" 2017'Yİ REKORLA TAMAMLARIZ"

KDV, damga vergisi ve tapu harçlarından yapılan düzenlemelerin gayrimenkul alımı yapmak isteyenler için bir fırsat dönemini işaret ettiğini vurgulayan sektör temsilcileri, “Tüm bu düzenlemelerin etkisiyle 2017’yi rekor satışla tamamlarız” diyorlar.

Maliye Bakanı Naci Ağbal ise alıcı ve satıcıdan yüzde 2’şer olmak üzere yüzde 4 oranında alınan harcı 30 yüzde 3’e düşürdüklerini, bunun piyasada önemli bir canlanma yaratacağını söyledi. Ağbal, düzenlemenin bütçeye 900 milyon liraya yakın maliyeti olacağını ancak ekonomide meydana gelecek çarpan etkisiyle bu maliyetin aşağı geleceğini bildirdi.

500 bin liralık konutta 57 bin liralık indirim

500 BİN LİRALIK EV 57 BİN 500 LİRA UCUZLADI

Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, KDV düzenlemesinden sonra; damga vergisinin sıfırlanması ve tapu harcının düşürülmesinin büyük maliyet avantajı sağlayacağını belirterek, “500 bin TL'lik dairenin damga vergisi yaklaşık 5 bin TL idi. Tapu harcının düşmesiyle tapu harcı maliyeti 2,500 TL azaldı.%18 olan KDV’nin yeni düzenlemeyle %8 olacağını da düşünürsek, müşterinin 50 bin TL kazancı oluyor. 500 bin TL'lik bir evde toplamda 57 bin 500 TL’ye varan bir avantaj sağlanıyor” diye konuştu.

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