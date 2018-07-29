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500 bin yıllık mağaradan cımbızla tarih ayıklıyorlar

Antalya'daki insanlık tarihinin başlangıcından bugüne izler taşıyan 500 bin yıllık Karain Mağarası'nda kazı çalışmalarını titizlikle sürdüren bilim insanları, adeta iğneyle kuyu kazıyor.

AA | 29.07.2018 - 14:55..
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Döşemealtı ilçesindeki 500 bin yıl öncesine ışık tutan Karain Mağarası'nda 1946'dan bu yana kazı çalışmaları sürdürülüyor.

Denizden yaklaşık 450 metre yüksekte yer alan ve Homo Neandertal insanların yaşadığı paleolitik çağdan Roma dönemine kadar sürekli iskan olarak kullanılan mağaradaki kazılar, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Taşkıran başkanlığında yürütülüyor.

500 bin yıllık mağaradan cımbızla tarih ayıklıyorlar

DOKULARDA TARİHİN İZLERİ

Dış duvarlarında kitabe ve nişler bulunan mağarada 35 kişilik ekiple yürütülen kazı çalışmalarında, dişçi aletleri, küçük mala ve fırça yardımıyla çıkarılan dolgu toprak, hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı bölgede, kovalarla 470 basamak aşağıdaki laboratuvara götürülüyor.

Burada üç ayrı elekten geçirilen toprak, yıkanıyor, kurutulduktan sonra cımbız yardımıyla kemik parçalarından küçük materyallere, dokulara kadar tarihin izleri aranıyor.

500 bin yıllık mağaradan cımbızla tarih ayıklıyorlar

MODERN SİSTEMLİ KAZILAR

Karain Mağarası Kazı Başkanı Prof. Dr. Harun Taşkıran, ilk kazının merhum Prof. Dr. İsmail Kılıç Kökten tarafından 1946'da başlatıldığını ve 1973'e kadar aralıklarla kazılara devam ettiğini söyledi.

Prof. Dr. Kökten'in vefatından sonra 10 yıl ara verildiğini aktaran Prof. Dr. Harun Taşkıran, 1985'ten itibaren Prof. Dr. Işın Yalçınkaya başkanlığında modern ve sistemli kazıların başlatıldığını hatırlattı.

500 bin yıllık mağaradan cımbızla tarih ayıklıyorlar

"KAZILARIMIZ MAŞAKATLİ"

İsmail Kılıç Kökten, "Kazılarımız biraz meşakkatli. Çünkü yaz aylarında tırmanmak kolay değil. Yaklaşık 500 basamak merdiven tırmanarak geliyorsunuz. Burada kazdığımız bütün kazı toprağını biz kovalarla aşağıya taşıyoruz. Her gün in çık biraz zor bir iş. Bu işin kaderi böyle, severseniz yaparsınız. Biz 10 kere, zaman zaman 20 kere inip çıkmaktan rahatsızlık duymuyoruz." dedi.

500 bin yıllık mağaradan cımbızla tarih ayıklıyorlar

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