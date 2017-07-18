500 kişiye lokma dağıtılması koşulu ile şikayetini çekti

Bursa'da 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi, kendisinden çakmak isteyen 5 kıza olumsuz yanıt verdiği için saldırıya uğradı.

Merkez Yıldırım İlçesi'nde geçen Eylül ayında, ortaokula giden S.G., Duaçınarı Metrosu'nda indikten sonra ortaokul ve liseye giden 14-16 yaşlarındaki A.E., E.A, S.N.Ç., S.A. ve S.Ç. ile karşılaştı.

ÇAKMAK VERMEDİ DİYE DÖVDÜLER

Kız öğrenciler sigaralarını yakmak için çakmak istedikleri S.G.'nin olumsuz yanıt vermesi üzerine onu ara sokağa çekip dövdü. Düşen gözlüğü kırılan S.G., olanları babası Ayhan G.'ye anlattı. Ayhan G., polise giderek 5 kızdan şikayetci oldu.

"15 TEMMUZ ŞEHİTLERİMİZİN RUHUNA LOKMA DAĞITIRLARSA AFFEDERİM"

'Basit yaralama' suçundan ifadeleri alınan kız öğrenciler serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Tuncay Demirci, uzlaşma kapsamında bulunan dosyayı Uzlaştırmacı Memur Sibel Ekren'e gönderdi. Genç kızların pişman olduklarını söylemesi üzerine Sibel Ekren, S.G.'nin babası Ayhan G. ile konuştu. Erken, şikayetci olması halinde genç kızların alacakları cezanın sicillerine işleyeceğini hatırlattığı Ayhan G.'ye, "15 Temmuz şehitlerimizin ruhuna 500 kişiye adliye önünde lokma dağıtırlarsa onları affederim" dedi.

Genç kızların babası aralarında topladıkları 450 lira ile Bursa adliyesi önünde, 500 kişiye üzerinde, 'Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı 2017/44652 15 Temmuz Şehitleri Ruhuna Uzlaşma Edimidir' yazılı tabela ile lokma dağıttı.

SİCİLLERİNE İŞLENMESİN DİYE UZLAŞILDI

Uzlaşmacı Memur Sibel Ekren, taraflara önce telefon açarak uzlaştırmanın nasıl olduğunu anlattığını belirtirken, "Sanık durumda olan kızların yakınlarına dava açılması halinde çocuklarının ceza alabileceğini, yarın sicillerine işleyeceğini ifade ettim. Uzlaşma yolu bulunduğunu, anlaşmaları halinde, tarafların çocuklarının geleceklerinin etkilenmeyeceğini belirttim. Mağdur ve sanık yakınları anlaştı. 15 Temmuz şehitleri anısına lokma hazırlatıp dağıttık. Güzel bir uzlaşma oldu" dedi.





















