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500 konutun ihtiyacı kadar elektrik üreten stat 

2024 Avrupa Şampiyonası finallerinde maçların yapılması planlanan Antalya Stadyumu, 500 konutun günlük ihtiyacını karşılıyor.

DHA | 27.03.2018 - 09:11..
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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) ev sahipliğine aday olduğu 2024 Avrupa Şampiyonası finalleri için açıklanan 9 kentteki 10 stat arasında yer alan Antalya Stadyumu, güneş enerjisinden elektrik üretim özelliğiyle dikkati çekiyor.

16 bin metrekarelik stat çatısının 12 bin metrekarelik bölümündeki 1,.4 megawatt enerji gücüne sahip güneş panelleriyle 2,5 yıldır şehir şebekesine elektrik veriliyor. Türkiye'de güneş enerjisinden elektrik üretilen tek stat olma özelliğinin yanı sıra üretim kapasitesiyle dünyada en fazla enerji üretilen spor tesisi unvanı alan Antalya Stadyumu'nun çatısında 2 santral yer alıyor.

500 konutun ihtiyacı kadar elektrik üreten stat 

Tam daire şekliyle 96 dönümlük arazide yer alan stadyum, 32 bin 537 kişilik kapasitesiyle Antalyaspor'un maçlarına ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin aday olduğu 2024 Avrupa Şampiyonası finallerinde maçların yapılması planlanan Antalya Stadyumu'nda güneşten üretilen enerjinin elektrik şebekesine satılmasıyla hem ülke ekonomisine hem de yenilenebilir enerji kaynağı özelliğiyle çevre temizliğine katkı sağlanıyor.

YILDA 1,4 MİLYON KWH ELEKTRİK ÜRETİLDİ

Antalya Stadyumu'nun çatısındaki güneş panellerinden yılda yaklaşık 1,4 milyon kilovatsaat (kWh) elektrik üretimi yapıldı. Üretilen elektriğin şehir şebekesine satılmasıyla da ülke ekonomisine yaklaşık 900 bin lira katkı sağlandı. Antalya Stadyumu, yaklaşık 500 konutun günlük elektrik ihtiyacının karşılandığı üretim kapasitesiyle örnek oldu.

500 konutun ihtiyacı kadar elektrik üreten stat 

ENERJİ KAYNAKLARI İÇİN KULLANILACAK

Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının spor tesislerinde güneş enerjisinden elektrik üretimi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı için çalışma başlattığını anlattı.

Hacıcaferoğlu, UEFA tarafından aday şehirlerde yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının dikkate alındığına ve bu özelliğin belirleyici, en önemli kriterden biri olduğuna dikkati çekti.

500 konutun ihtiyacı kadar elektrik üreten stat 

"5 YILDA KARŞILAYABİLİYOR"

Adaylar arasında Antalya Stadyumu'nun güneş enerjisinden elektrik üretim özelliğiyle öne çıktığını aktaran Hacıcaferoğlu, "Stattaki güneş panelleriyle yılda yaklaşık 1,4 milyon kWh elektrik üretildi. Bu da UEFA'nın istediği en önemli kriterlerden biri. Bakanlığımız tüm spor tesislerinde güneş enerji sistemi kurulması için çalışma başlatıyor. 2,5 yıllık enerji üretimimizle panellerin maliyetinin yüzde 40'ı karşılandı. Güneş enerjisinden elektrik üretim sisteminin maliyetini, 5 yılda karşılayabiliyor." diye konuştu.

500 konutun ihtiyacı kadar elektrik üreten stat 

500 konutun ihtiyacı kadar elektrik üreten stat 

500 konutun ihtiyacı kadar elektrik üreten stat 

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