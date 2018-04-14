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500 sığınmacıya yeri olmayan İsrail insanları Uganda'ya gönderecek

Uganda, İsrail hükümetinin sınır dışı etmek istediği Sudan ve Eritreli 500 sığınmacıyı kabul edebileceklerini duyurdu.

AA | 14.04.2018 - 03:26..
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Uganda'nın Mültecilerden Sorumlu Bakanı Musa Ecweru, başkent Kampala'da gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in, 500 kadar Eritreli ve Sudanlı sığınmacının kabul edilmesi yönünde Uganda hükümetine talep gönderdiğini söyledi.

UGANDA İSRAİL'İN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Ecweru, Uganda'nın dünyanın herhangi bir yerinden gelen mültecilere yönelik açık kapı politikası uyguladığını hatırlatarak, hükümetin İsrail'in talebini olumlu karşıladığını söyledi.

İsrail'den gönderilecek göçmenlerin Uganda'da sığınma hakkı elde etmek için öncelikle başvuru yapacaklarını belirten Ecweru, bu kişilerin titiz bir incelemeden geçtikten sonra sadece uygun görülenlerine sığınmacı statüsü verileceğini ifade etti.

Ecweru, sığınmacı statüsü alan kişilerin Uganda'nın farklı bölgelerinde yer alan sığınmacı kamplarına yerleştirileceğini kaydetti.

Öte yandan Ecweru, Uganda hükümetinin İsrail ile sınır dışı edilmek istenen sığınmacılar üzerine önceden bir anlaşma yaptığına dair iddiaları ise yalanlandı.

UGANDA'DA ŞUAN 2 MİLYON SIĞINMACI VAR

Son dönemde Demokratik Kongo Cumhuriyeti başta olmak üzere çevre ülkelerden de sığınmacı kabul eden Uganda, halihazırda yaklaşık 2 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıyor.

İsrail hükümetinin, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak İsrail'e sığınan çoğunluğu Eritre ve Sudanlı yaklaşık 40 bin Afrikalı göçmeni sınır dışı edeceği duyurulmuştu.

İsrail, 2012'den bu yana ülkeye yasa dışı yollardan girdiği belirtilen yaklaşık 20 bin Afrikalı sığınmacı ve göçmeni sınır dışı etti.

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