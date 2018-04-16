taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.538
USD
4,1093
EURO
5,0894
ALTIN
177,92
PETR
72,0600

500 yıllık 400 hukuk belgesi

Tokat'ta Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait 500 yıllık 400 hukuk belgesi, restore edilen tarihi konakta sergileniyor.

İHA | 16.04.2018 - 15:53..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
500 yıllık 400 hukuk belgesi

Tokat'ın Zile ilçesinde hukuk bürosu olarak kullanılan konakta dönemin tarihine yön veren belgeler duvarları süslüyor. Ortaya çıkan belgeler tarihi zenginlik niteliğinde.

Özellikle tarihçilerin araştırmaları için önemli işlev gören belgelerde Osmanlı Devleti'ne dair pek çok bilgi mevcut. 600 sene üç kıtaya hüküm süren koca imparatorluğun nasıl ayakta kaldığını özetleyen belgelerde bir tarih yatıyor.

Çatısı altında birden fazla milleti huzur ve adaletle idare eden Osmanlı ve Cumhuriyet devrini anlatan evraklar, tarihimize ışık tutuyor.

ÖNEMLİ TARİHİ BELGELER

Tarihi belgeler arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kurulduğu günlerde yapılan evlenme belgesi, Osmanlı döneminde yapılan evlilik sözleşmesi, şirket sözleşmeleri, fermanlar gibi bir çok belge yer alıyor.

500 yıllık 400 hukuk belgesi

"OSMANLI ADALETLE AYAKTA KALDI"

Osmanlı döneminde adaletin ne kadar güçlü olduğunu belirten ve bütün belgeleri bir araya toplayan avukat Murat Kurnaz, "Zaman içinde ofisimizi dizayn ederken çok sevdiğimiz dostlarımızın destekleri tesadüflerle bir çok Osmanlı dönemine ait hukuki belge, nedir? Hücretler, fermanlar, beratlar, mahkeme çağrı kağıtları, noter sözleşmeleri, tapu kayıtları, evlilik sözleşmeleri bunun gibi değişik hukuki anlam taşıyan evrakları toplamaya başladık.

Bir süre sonra bu bizde bir tutku haline geldi. Bu ofisteki belgelerin büyük çoğunluğu bir tarihçi için çok büyük bir şey ifade etmeye bilir ama bizim için hepsi birer mücevher değerinde. Belgelerden öğrendiğimiz en önemli şey önemli güç olan Osmanlı Devleti ülkeyi adaletle ayakta tutmuş. Hiçbir devlet ya da imparatorluk ya da ülke yok ki adalet olmadan ayakta kalabilsin." dedi.

500 yıllık 400 hukuk belgesi

"1300'LÜ VE 1400'LÜ YILLARA DAYANAN BELGELER VAR"

Konakta yaklaşık 400 kadar hukuk belgesi olduğunu ifade eden Kurnaz, "Bu ortamda bunları sergilemek oldukça zor. Çünkü halen burası yaşayan bir hukuk ofisi. Hatta zaman zaman bir görüşme yaparken bir turist grubu içeri aniden girdiği oluyor. Tabi bu beni hiç rahatsız etmiyor. Yeter ki daha çok insana daha çok şeyi aktarabilelim.

Bir süre sonrada artık ofis faaliyetini sanıyorum başka bir yere nakledip, burayı tamamen müze olarak vakıf etme arzusundayız. Resmi bir destek de olursa çok güzel olur. Umarız bizim bu küçük kıvılcımımız bir örnek teşkil eder ve gelecek nesillere ışık tutar arzusundayız.

1400-1300 yıllara kadar dayanan belgelerimiz, beratlarımız, fermanlarımız, miras kararlarımız, şirket sözleşmelerimiz var." diye konuştu

500 yıllık 400 hukuk belgesi

500 yıllık 400 hukuk belgesi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Çayda Çıra Film Festivali başlıyor
11. Uluslararası Çayda Çıra Film Festivali 11 Mayıs'ta kapılarını açıyor.
'Türkiye ve Camiler' resim sergisi açıldı
İsveç'in başkenti Stockholm'de açılan 'Türkiye ve Camiler' temalı fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü.
Kardeşlik için kitap okundu
Mersin'de 'Kitabını Al da Gel' etkinliği kapsamında onlarca kişi birlikte kitap okudu.
Amerikalı aktör R. Lee Ermey hayatını kaybetti
Vietnam Savaşı'nı konu alan Full Metal Jacket filminin aktörlerinden R. Lee Ermey, 74 yaşında yaşamını yitirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Devre arasında Arda Turan-Hasan Şaş gerilimi

Devre arasında Arda Turan-Hasan Şaş gerilimi

105
Türkiye mühendis ordusu kuruyor

Türkiye mühendis ordusu kuruyor

167
Merkez Valiliği uygulaması son buluyor

Merkez Valiliği uygulaması son buluyor

155
FETÖ'cü öğretmen çift Ankara'da yakalandı

FETÖ'cü öğretmen çift Ankara'da yakalandı

180
Beyaz Saray Macron'u yalanladı

Beyaz Saray Macron'u yalanladı

47
Macron: Türkler ve Rusların arasını bozduk

Macron: Türkler ve Rusların arasını bozduk

95
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

59
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM