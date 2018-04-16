500 yıllık 400 hukuk belgesi

Tokat'ın Zile ilçesinde hukuk bürosu olarak kullanılan konakta dönemin tarihine yön veren belgeler duvarları süslüyor. Ortaya çıkan belgeler tarihi zenginlik niteliğinde.

Özellikle tarihçilerin araştırmaları için önemli işlev gören belgelerde Osmanlı Devleti'ne dair pek çok bilgi mevcut. 600 sene üç kıtaya hüküm süren koca imparatorluğun nasıl ayakta kaldığını özetleyen belgelerde bir tarih yatıyor.

Çatısı altında birden fazla milleti huzur ve adaletle idare eden Osmanlı ve Cumhuriyet devrini anlatan evraklar, tarihimize ışık tutuyor.

ÖNEMLİ TARİHİ BELGELER

Tarihi belgeler arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kurulduğu günlerde yapılan evlenme belgesi, Osmanlı döneminde yapılan evlilik sözleşmesi, şirket sözleşmeleri, fermanlar gibi bir çok belge yer alıyor.

"OSMANLI ADALETLE AYAKTA KALDI"

Osmanlı döneminde adaletin ne kadar güçlü olduğunu belirten ve bütün belgeleri bir araya toplayan avukat Murat Kurnaz, "Zaman içinde ofisimizi dizayn ederken çok sevdiğimiz dostlarımızın destekleri tesadüflerle bir çok Osmanlı dönemine ait hukuki belge, nedir? Hücretler, fermanlar, beratlar, mahkeme çağrı kağıtları, noter sözleşmeleri, tapu kayıtları, evlilik sözleşmeleri bunun gibi değişik hukuki anlam taşıyan evrakları toplamaya başladık.

Bir süre sonra bu bizde bir tutku haline geldi. Bu ofisteki belgelerin büyük çoğunluğu bir tarihçi için çok büyük bir şey ifade etmeye bilir ama bizim için hepsi birer mücevher değerinde. Belgelerden öğrendiğimiz en önemli şey önemli güç olan Osmanlı Devleti ülkeyi adaletle ayakta tutmuş. Hiçbir devlet ya da imparatorluk ya da ülke yok ki adalet olmadan ayakta kalabilsin." dedi.

"1300'LÜ VE 1400'LÜ YILLARA DAYANAN BELGELER VAR"

Konakta yaklaşık 400 kadar hukuk belgesi olduğunu ifade eden Kurnaz, "Bu ortamda bunları sergilemek oldukça zor. Çünkü halen burası yaşayan bir hukuk ofisi. Hatta zaman zaman bir görüşme yaparken bir turist grubu içeri aniden girdiği oluyor. Tabi bu beni hiç rahatsız etmiyor. Yeter ki daha çok insana daha çok şeyi aktarabilelim.

Bir süre sonrada artık ofis faaliyetini sanıyorum başka bir yere nakledip, burayı tamamen müze olarak vakıf etme arzusundayız. Resmi bir destek de olursa çok güzel olur. Umarız bizim bu küçük kıvılcımımız bir örnek teşkil eder ve gelecek nesillere ışık tutar arzusundayız.

1400-1300 yıllara kadar dayanan belgelerimiz, beratlarımız, fermanlarımız, miras kararlarımız, şirket sözleşmelerimiz var." diye konuştu



