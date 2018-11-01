Kütüphane deyip geçme: Dünyanın en büyükleri

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Kasvetli bir havanın, cama vuran yağmur damlalarının ve sessizliğin, insanı okumaya sevk ettiği yadsınamaz bir gerçek. Herkesin ‘’aslında şurada oturacaksın, kitabını okuyacaksın’’ dediği bir yer vardır. Peki sana, 1200'den fazla okuyucu ve 625 kilometrelik kitap rafını barındıran yerlerden bahseden oldu mu? Ben bahsedeyim: İşte insanın okuma damarlarını kabartacak dünyanın en büyük kütüphaneleri. Johannes Gutenberg'in mürekkep baskı makinesi sağ olsun; okuyacak milyonlarca kitap bulduk.

ARADIĞIN KİTABI BULDUK

Çok kitap, az zaman: Bu, dünyanın en büyük kütüphanelerinin sloganı olmalı. Durmaksızın raflarında yeni arşiv oluşturup antika koleksiyonlar yapıyorlar. Nasıl yerlerden mi bahsediyorum? Harry Potter’ın Hogwarts bozması kütüphanelerden… Sürekli okuyan biriysen, seni yeterince meşgul edecek birkaç düzine kitaba ihtiyacın var. Kaynak mı? Onu bana bırak.

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ: AMERİKAN KONGRE KÜTÜPHANESİ

Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington DC'de bulunan Kongre Kütüphanesi, dünyanın en büyük kütüphanesi tacını taşıyor. Bu ulusal kütüphanenin 470 farklı dilde, 160 milyon kitabı var. Yıllık 1.75 milyon ziyaretçisi buraya kitap okumaya geliyor. Ya da kitap okuma bahanesiyle görmeye mi desek? Raflarına elini uzatıp kitap keşfi yapmak bir zevk: Kongre Kütüphanesi’nde öyle küçük kitaplar var ki; sayfaları minicik iğnelerle çevirmen gerekiyor. Kütüphanede, ülkede basılan ve yayınlanan her kitabın ve basılı eserin bir nüshasının bulundurulması zorunlu. Kütüphane binasındaki kitap raflarının uzunluğu 1348 kilometreye kadar ulaşıyor.

İNGİLTERE ULUSAL KÜTÜPHANESİ

Londra’da bulunan İngiliz kütüphanesi, büyüklüğüyle ikinci sıraya yerleşiyor. Etkileyici koleksiyonları var: el yazısıyla yazılmış Beatles şarkı sözlerini ve Jane Austen'in İkna'sından alınan 10. ve 11. bölümlerin orijinal taslağını görebilirsin. 1972'de çıkarılan yasayla müzeden ayrılan kütüphanenin koleksiyonunda el yazmaları, haritalar, gazete ve dergi nüshaları, çizimler, müzik notaları, ses kayıtları ve patent belgeleri var.

Kütüphanede ayrıca 8 milyon parçalık pul koleksiyonu da mevcut. Her yıl koleksiyona eklenen 3 milyon kitap için 12 kilometre ilave raf yapılması gerekiyor. 170 milyon kitap arşivi arasından ne seçebilir ki insan?

NEW YORK HALK KÜTÜPHANESİ

1985 yılında kurulan New York Halk Kütüphanesi, 55 milyon kitapla dünyanın en büyük şehir kütüphanesi. Merkezi New York'un 42. Caddesi'ndeki ikonik binada bulunan kütüphanede, içindeki envayi çeşit arşivden bir kitap seçip okumak ömür törpüsü bir iş. Ayrıca saatlerce gezilecek güzel bir dijital resim galerisi var. Bazı kitapları geri getirmek şartıyla kefilsiz, kaporasız alabiliyorsun.

KANADA KÜTÜPHANE VE ARŞİVLER

Kanada Kütüphane ve Arşivleri, Kanada'nın ulusal kütüphanesi ve resmi arşivi. Kütüphanede 20 milyon kitap, 24 milyon fotoğraf ve 25 milyondan fazla da diğer materyaller yer alıyor. Kütüphanede bulunan en eski kitap, 1470 yılında basılan, tarihçi Flavius Josephus'un yazdığı De Antiquitate.

RUSYA DEVLET KÜTÜPHANESİ

Moskova'da bulunan Rus Devlet Kütüphanesi 1862'de kuruldu ve hatta takma bir adı bile var: “Leninka”. 44 milyon kitabı var kendisinin. Ayrıca içerisi buram buram Sovyet kokuyor: Her yıl bu mimariyi, antika ve objeleri görmek isteyen senin dışında 1,17 milyon insan var. Moskova'da bulunan kütüphane eski ahşap masaları, meşhur yeşil lambaları ve birçok derin düşünürün koridorlarında dolaştığı hissi ile büyük okuma odalarına sahip.

36 milyon kitabıyla Rusya Ulusal Kütüphanesi de, en az Devlet Kütüphanesi kadar ilgi görüyor.

JAPONYA ULUSAL DİYET KÜTÜPHANESİ

Tokyo'daki Ulusal Diyet Kütüphanesi, kamu politikası araştırmasına yardımcı olmak için 1948'de kuruldu. 35 milyonluk kitap arşiviyle dünyanın en büyüklerinden.

FRANSA MİLLİ KÜTÜPHANESİ

Oval Okuma Odasına ev sahipliği yapan her şeyin ulusal bir deposu olan Bibliothèque Fransa Milli Kütüphanesinin kitap arşivi ise 31 milyon. Fransa’nın bir numaralı sanat şehri Paris’te böyle bir kütüphane görmek şehrin hakkını veriyor.

ÇİN MİLLİ KÜTÜPHANESİ

Pekin'deki Çin Milli Kütüphanesi, Shang hanedanından eski kitaplar, kehanet kemikleri, kaplumbağa kabukları ve altıncı yüzyıldan gelen Budist el yazmaları gibi çok nadir Çin eselerine sahip. Raflar 29 milyon kitapla kaplı.

DANİMARKA KRALİYET KÜTÜPHANESİ

1648'de kurulan Danimarka Kraliyet Kütüphanesi, özellikle Gutenberg İncil'i ve Hans Christian Andersen'ın el yazmaları ve mektupları gibi birçok eski el yazmasını raflarında taşıyor. 30 milyon kitabı ve görkemli mimarisiyle okuma alışkanlığı kazandıracak cinsten.