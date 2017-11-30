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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Muvazzaf asker, sözde mahrem imam ve savaş pilotlarının da bulunduğu 66 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

AA | 30.11.2017 - 10:19..
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf asker, sözde mahrem imam ve savaş pilotlarının da bulunduğu 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

12 İLDE 40'TAN FAZLA ADRESE OPERASYON

İl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, örgütün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 11 ilin yanı sıra kent merkezindeki önceden belirlenen 40'tan fazla adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltı kararı verilenler arasında muvazzaf asker, sözde mahrem imam ve savaş pilotlarının da bulunduğu bildirildi. Operasyon başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

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