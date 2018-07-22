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Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale etmek üzere bölgeye ekipler sevk edildi.

AA | 22.07.2018 - 17:03..
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Kurşunlu mevkinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına müdahale etmek üzere Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 2 uçak, 7 helikopter, 40 arazöz, 4 dozer ile orman işçileri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangının bölgedeki yerleşim alanlarını tehdit ettiği kaydedildi.

ZARAR GÖREN SERA ALANLARI VAR

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, yaptığı açıklamada, Aksu ilçesi Kurşunlu mevkisinde öğle saatlerinde arazi ile ormanlık alanın bulunduğu bölgede yangın çıktığını söyledi.

Antalya'da orman yangını ViDEO

Yangının kısa sürede seralara ve yerleşim bölgesine sıçradığını ifade eden Dikici, Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi, DSİ ve Karayolları Bölge Müdürlüklerince yangına müdahale edildiğini bildirdi.

KONTROL ALTINA ALINAMADI

Henüz yangının kontrol altına alınamadığını dile getiren Dikici, "Yaklaşık 20 hektarlık bir alanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre birkaç sera alanı zarar görmüş durumda ama henüz net bir tespit çalışması yapmadık. Önceliğimiz vatandaşa zarar gelmesini önlemek, ardından ormanlık alandaki çalışmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Dikici, yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

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