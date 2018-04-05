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Renault ilk çeyreğin pazar lideri

Renault, 2018 yılının ilk çeyreğinde toplam pazar liderliğini koruyor.

Haber Merkezi | 05.04.2018 - 18:03..
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Renault ilk çeyreğin pazar lideri

18 yıldır binek araç lideri Renault, aynı dönemde yüzde 16,5 pay ile 19. yılında da binek otomobil pazarında liderliğini sürdürüyor.

YILIN OTOMOBİLİ

2017 yılında Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçilen Megane Sedan, 9 bin 98 satış adedi ile Türkiye’nin en çok tercih edilen modeli oldu.

Renault ilk çeyreğin pazar lideri

DACİA'NIN İKİ MODELİ SEGMENTİNDE LİDER

Dacia markası, binek+hafif ticari araç pazarında kaydettiği 6 bin 726 satış adedi ve 4,2 pay ile 7. marka konumunda yer alıyor.

Mart 2018’de Türkiye lansmanı gerçekleştirilen Yeni Duster, C SUV segment lideri, Lodgy ise C4 segment lideri olarak yer alıyor.

Renault ilk çeyreğin pazar lideri

"YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK"

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, Renault Grubu markaları ile yılın ilk çeyreğinde 29 bin 268 satış kaydederek toplam pazardan 18,5 pay elde ettik. Renault olarak 2017 yılında elde ettiğimiz toplam pazar liderliğini, ilk çeyrekte de korumanın gururunu yaşıyoruz. Megane Sedan’ın Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili unvanını yeniden elde etmesinden de ayrıca mutluluk duyuyoruz. Yeni Duster ve diğer modelleri ile Dacia, marka sıralamasında yükselmeye bu yıl da devam edecek.” dedi.

Renault ilk çeyreğin pazar lideri

İLK ÇEYREKTE TÜM PAZARIN LİDERİ

Renault, ilk çeyreği toplam pazar lideri olarak tamamladı. Gerçekleştirdiği 22 bin 542 satış adedi ile pazardan yüzde 14,2 pay elde etti. Binek otomobil pazarında da marka, kaydettiği 20 bin 150 adet satış ve 16,5 pay ile 19. yılda da liderliğini sürdürdü.

Renault ilk çeyreğin pazar lideri

Megane Sedan’ın yanı sıra Symbol, Clio HB, Clio Sport Tourer ve Captur modelleri, bu dönemde kendi segmentlerinde (C1, B1, B2, B3, B7) lider konumda bulunuyor.

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