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Altının gramı güne yükselişle başladı

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 250, Cumhuriyet altını 1.019 liradan satılıyor

13.10.2017 - 10:35
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Altının gramı güne yükselişle başladı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 152,4 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, gün içinde en yüksek 152,8 lirayı görmesi sonrası önceki kapanışa göre yüzde 0,22 değer kazanarak günü 151,9 liradan tamamladı.

ÇEYREK ALTIN 250 LİRA

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 152,4 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 250 lira, Cumhuriyet altını da 1.019 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesinden pozitif etkilenen altının ons fiyatı ise hafta başından beri devam eden yükselişini bugüne de taşıdı. Altının ons fiyatı, Asya piyasalarında 1.300 doları test etmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,32 artışla 1.298 dolardan işlem görüyor.

ABD'DE AÇIKLANACAK EYLÜL AYI ENFLASYON VERİLERİ

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasaların bugün ABD'de açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine odaklandığını söyledi.

Memiş, önceki gün açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının ardından doların küresel piyasalarda değer kaybettiğini ve bunun da altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin gerilediğine dikkati çeken Memiş, altının ons fiyatında 1.300 dolar seviyesinde kar satışlarının etkisini artırabileceğini, gram altında ise 150,50-152,50 lira bandının takip edileceğini kaydetti.

 



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