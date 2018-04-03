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Bengü evleniyor

Sevgilisi Bengü'ye doğum gününde evlilik teklifi etti.

Haber Merkezi | 03.04.2018 - 07:02..
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HH

Şarkıcı Bengü, doğum gününü sevgilisi Selim Selimoğlu ile Paris'te kutladı. Bir yıldır birlikte olan Bengü ve Selim Selimoğlu, birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya karar verdi.

BEKLENEN TEKLİF GELDİ

Selimoğlu, romantik bir akşam yemeğinde Bengü'ye evlilik teklif etti. Evlilik teklifine 'Evet' cevabını veren Bengü, güzel haberi hayranlarına Instagram hesabından duyurdu.

Ünlü sanatçı, 'Doğduğum günde; birinci senemizde “evet” dedim...Bir ömür seninle ne güzel olacak' notuyla bir fotoğraf paylaştı.

Bengü evleniyor

Bengü evleniyor

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