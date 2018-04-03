Bengü evleniyor

1 Yunan gazeteci ülkesinin Türkiye korkusunu anlattı Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimi değerlendiren gazeteci Kanellis, bu durumun halkta korkuya neden olduğunu yazdı.

2 Rober Hatemo: Çok fazla kaslı oldum Bir otelde sahne alan Rober Hatemo, açıklamalarda bulundu.

3 Messi'nin aile fotoğrafı Dünyaca ünlü futbolcu Messi, eşi ve 3 oğluyla aile fotoğrafı çektirdi.

4 Küllükteki söndürülmeyen sigara bir daireyi küle çevirdi Eskişehir’de bir apartman dairesinin 4’üncü katında çıkan yangında, evdeki şahıs balkona sığınarak kurtuldu.

5 İdo Tatlıses sevgilisiyle alışverişte Her fırsatta sevgilisi Yasemin Şefkatli'ye sırılsıklam aşık olduğunu söyleyen İdo Tatlıses, artık alışverişe bile yalnız çıkmıyor.

6 Hülya Avşar: Evlenmem aşkımı yaşarım Arkadaşının nikah şahidi olan Hülya Avşar, “Neden evleneyim? Aşk olursa yaşarım." diye konuştu.