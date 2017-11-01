Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün başlayan para politikası toplantısını bugün sona erdi.

FAİZLE OYNANMADI

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) merakla beklenen faiz kararı açıklandı. Fed, piyasa beklentileri doğrultusunda hareket ederek faizleri değiştirmedi ve yüzde 1.0-1.25 aralığında sabit bıraktı.

DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYORDU

Analistler iki günlük toplantı sonucunda faizlerde bir değişiklik yapılmasını beklemiyordu. Tahminlere göre faizler yüzde 1.0-1.25 aralığında sabit bırakılacak ve yatırımcılar karar açıklaması sonrasında yapılacak toplantıda faiz artırım takviminin ipuçlarını arayacaktı.

KARAR SONRASI DOLARDA DURUM

Güne 3.79 seviyesinde başlayan dolar/TL, enflasyon raporu ve Başbakan Binali Yıldırım'ın Kredi Garanti Fonu (KGF) açıklamaları ile gün içerisinde en yüksek 3.8335 seviyesini gördü. Dolar kuru Türkiye piyasalarının kapanış saatinde ise 3.8140 seviyesindeydi. Sonrasında ise 3.82 seviyesinde seyretmeye devam etti. Fed'e dakikalar kala dolar 3,81 seviyesine geriledi. Fed açıklaması sonrasında dolar 3,8207'ye yükseldi.

Güne 4.42 lira düzeyinde başlayan euro da 4.45 liranın üzerine çıkarken gün sonunda 4,43 seviyesinde dengeledi. Euro Fed öncesi 4,44 seviyesine çıktı. Euro Fed kararına herhangi bir hareket göstermezken euro/dolar kuru ise Fed öncesinde olduğu gibi 1,16 seviyesinde sabit kaldı.