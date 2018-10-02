taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.941
Euro
6.88225
Altın
1189.58
Borsa
98537.15
Gram Altın
227.225

Pentagon'dan İran'a Suriye tepkisi

ABD Savunma Bakanlığı, İran'ın Suriye'de, Fırat'ın doğusuna yönelik balistik füze saldırılarını "askeri ve sivil havacılığa tehdit" ve "sorumsuzca" olarak niteledi.

AA | 02.10.2018 - 00:26..
  1. Haberler
  2. Dünya

DQW

Pentagon sözcülerinden Binbaşı Sean Robertson, İran'ın dün Suriye'nin doğusundaki bazı hedeflere yönelik füze saldırısını, ABD öncülüğündeki koalisyonla koordine etmeden gerçekleştirdiğini belirtti.

ABD'NİN DEAŞ BAHANESİ HAZIR

Binbaşı Robertson, "Koalisyon güçlerine bir zarar verilmemiş olsa da bu saldırıyı halen değerlendiriyoruz ve oradaki karmaşık hava sahası dikkate alındığında bu tür saldırılar Suriye'de aktif olarak DEAŞ ile mücadele eden güçleri tehlikeye düşürüyor." açıklamasında bulundu.

ABD'nin, Rusya ile Suriye'de kuvvetlerin ayrışması için iletişim kanalı kurduğunu ancak İran'ın bu tür tedbirler almadığını kaydeden Robertson, "Koordinasyonsuz bir hava sahasına füze fırlatmak sivil ve askeri havacılığa tehdittir." ifadelerini kullandı.

Robertson, "Koalisyon, DEAŞ'ın Orta Fırat Vadisi'ndeki kalıntılarını yenecek kabiliyete sahiptir. İran'ın bu alandaki her davranışı sorumsuzca, güvensiz ve gerginliği tırmandırıcıdır." diye konuştu..

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Irak güzel Şeyma Kasım'a ölüm tehdidi

Irak güzel Şeyma Kasım'a ölüm tehdidi

5
49 gün denizde mahsur kalan genç kurtarıldı

49 gün denizde mahsur kalan genç kurtarıldı

6
Yunanistan'da bütçe tasarısı mecliste

Yunanistan'da bütçe tasarısı mecliste

26
Petrol fiyatları 4 yılın zirvesinde

Petrol fiyatları 4 yılın zirvesinde

2
Çavuşoğlu Dünya Ekonomik Forumu'nun davetine katıldı

Çavuşoğlu Dünya Ekonomik Forumu'nun davetine katıldı

7
Düzce'de aile kavgası çıktı misafir öldü

Düzce'de aile kavgası çıktı misafir öldü

1
Pentagon'dan İran'a Suriye tepkisi

Pentagon'dan İran'a Suriye tepkisi

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM