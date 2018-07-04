BAE de petrol üretimini artırabileceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ülkelere "petrol üretimini artırın" talebinde bulunmuş, bu talep ilk olarak Suudi Arabistan tarafından olumlu olarak karşılanmıştı.

Suudilerin peşine BAE de açıklama yaparak kapasitenin üzerine çıkabileceklerini duyurdu.

"YIL SONUNA KADAR 3,5 MİLYON ÜRETİM"

Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi sürpriz bir açıklama yaparak günlük 3.3 milyon varil petrol üretme kapasitesine sahip olduklarını belirtti ve "2018 sonuna kadar bu üretimi günde 3.5 milyon varile çıkarma yolunda ilerliyoruz" dedi.

Şirketin açıklamasında ayrıca 'günlük petrol üretimini birkaç yüz bin varil oranında artıma kabiliyetinin olduğu ve bunun da pazarda olası bir arz darlığının giderilmesine yardımcı olacağı' belirtildi.

SUUDİLER İLE EL ELE İRAN'A MİSİLLEME

Şirketin açıklamasında ayrıca 'günlük petrol üretimini birkaç yüz bin varil oranında artıma kabiliyetinin olduğu ve bunun da pazarda olası bir arz darlığının giderilmesine yardımcı olacağı' belirtildi.

Açıklamaların küresel peş peşe gelmesi küresel fiyatlara yapılacak ayarlamadan ziyade İran'ın ekonomik gücü olan petrole darbe vurmanın amaçlandığı açıkça görülüyor.

İRAN'DAN TEPKİ

İran devlet televizyonu konuya ilişkin Ruhani'nin açıklamasını yayınladı. Yayınlanan açıklamada "Öyle görülüyor ki onlar 'İran'ın tek damla petrol ihraç etmesine izin vermeyeceğiz' dediklerinde bunun anlamını kavrayamıyorlar. İran petrolünün satışını engellemek demek tüm bölge ülkelerinin petrol satışı yapamayacağı demektir. İran petrol ihraç edemeyecek, bölge ülkeleri petrol ihraç edilebilecek; bu mümkün olacak bir şey mi? Peki, eğer böyle bir şey yapabiliyorsanız yapın ve sonucu görün!" ifadeleri kullanıldı.