taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.588
USD
4,6748
EURO
5,4575
ALTIN
189,04
PETR
78,1100

BAE de petrol üretimini artırabileceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel enerji fiyatlarının düşürülmesi talebi sonrası Birleşik Arap Emirlikleri de Suudi Arabistan'dan sonra petrol üretimini artırabileceğini duyurdu.

Haber Merkezi | 04.07.2018 - 09:24..
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Başkanı Donald Trump Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ülkelere "petrol üretimini artırın" talebinde bulunmuş, bu talep ilk olarak Suudi Arabistan tarafından olumlu olarak karşılanmıştı.

Suudilerin peşine BAE de açıklama yaparak kapasitenin üzerine çıkabileceklerini duyurdu.

BAE de petrol üretimini artırabileceğini açıkladı

"YIL SONUNA KADAR 3,5 MİLYON ÜRETİM"

Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi sürpriz bir açıklama yaparak günlük 3.3 milyon varil petrol üretme kapasitesine sahip olduklarını belirtti ve  "2018 sonuna kadar bu üretimi günde 3.5 milyon varile çıkarma yolunda ilerliyoruz" dedi.

Şirketin açıklamasında ayrıca 'günlük petrol üretimini birkaç yüz bin varil oranında artıma kabiliyetinin olduğu ve bunun da pazarda olası bir arz darlığının giderilmesine yardımcı olacağı' belirtildi.

BAE de petrol üretimini artırabileceğini açıkladı

SUUDİLER İLE EL ELE İRAN'A MİSİLLEME

Şirketin açıklamasında ayrıca 'günlük petrol üretimini birkaç yüz bin varil oranında artıma kabiliyetinin olduğu ve bunun da pazarda olası bir arz darlığının giderilmesine yardımcı olacağı' belirtildi.

Açıklamaların küresel peş peşe gelmesi küresel fiyatlara yapılacak ayarlamadan ziyade İran'ın ekonomik gücü olan petrole darbe vurmanın amaçlandığı açıkça görülüyor.

BAE de petrol üretimini artırabileceğini açıkladı

İRAN'DAN TEPKİ

İran devlet televizyonu konuya ilişkin Ruhani'nin açıklamasını yayınladı. Yayınlanan açıklamada "Öyle görülüyor ki onlar 'İran'ın tek damla petrol ihraç etmesine izin vermeyeceğiz' dediklerinde bunun anlamını kavrayamıyorlar. İran petrolünün satışını engellemek demek tüm bölge ülkelerinin petrol satışı yapamayacağı demektir. İran petrol ihraç edemeyecek, bölge ülkeleri petrol ihraç edilebilecek; bu mümkün olacak bir şey mi? Peki, eğer böyle bir şey yapabiliyorsanız yapın ve sonucu görün!" ifadeleri kullanıldı.

BAE de petrol üretimini artırabileceğini açıkladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Küçük Eylül'ün davasında tutuklama kararı

Küçük Eylül'ün davasında tutuklama kararı

54
Yeni KHK yayınlandı

Yeni KHK yayınlandı

44
FETÖ'cüler bu kez çocukları sahaya sürdü

FETÖ'cüler bu kez çocukları sahaya sürdü

50
Yerli ve milli hava savunma sistemi için son 2 yıl

Yerli ve milli hava savunma sistemi için son 2 yıl

41
Muharrem İnce için ilk imzalar atıldı

Muharrem İnce için ilk imzalar atıldı

49
Erzincan'da karakol komutanı makam odasında öldü

Erzincan'da karakol komutanı makam odasında öldü

14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam yanıtı: Yavaş yavaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam yanıtı: Yavaş yavaş

77
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM