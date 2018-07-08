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Bodrum'da 3 günlük Hint düğünü

Hindistan'ın zengin ailelerinden biri düğün için Bodrum'u seçti. Oğullarının düğünü Bodrum'da 3 gün 3 gece sürerken, 3 milyon dolar harcandı.

Haber Merkezi | 08.07.2018 - 04:47..
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4 Temmuz akşamı başlayan Hint düğünü, 7'da sona erdi. Bodrum'daki bir otelde yapılan düğünde geleneksel kıyafetler ve eğlenceler dikkat çekti.

Bodrum'da 3 günlük Hint düğünü

250 MİSAFİRE 300 KİŞİLİK EKİP

Düğün için Hindistan’dan gelen 250 kişilik misafir grubuna karşılık, yaklaşık 300 kişilik özel bir ekip Bodrum’a getirildi.

Hindistan’ın en varlıklı ilk 20 ailesi içinde bulunan düğün sahipleri, aylar öncesinden hazırlıklara başladı ve hiçbir harcamadan kaçınmadı.

Hintli aile düğün için gerekli tüm harcamalar hesaplandığında tam 3 milyon dolar harcadı.

Bodrum'da 3 günlük Hint düğünü

Bodrum'da 3 günlük Hint düğünü

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