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51 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi

TSK : Hava harekâtı ve çatışmalarda 4'ü DEAŞ 'Emir'i olmak üzere toplam 51 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

04.02.2017 - 09:49
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51 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi

TSK'nın açıklaması şöyle:

"Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından; Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 65 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 56 bina ve 3 karargâh binası imha edilmiştir.

4'Ü DEAŞ EMİRİ

Koalisyon güçlerince, Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütü hedeflerine yönelik icra edilen 8 hava harekatı sonucunda 2 savunma mevzii ve 2 silahlı araç imha edilmiştir. Hava harekâtı ve çatışmalarda 4’ü DEAŞ 'Emir'i olmak üzere toplam 51 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir."

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