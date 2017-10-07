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51 metre yüksekte çalışırken kolu koptu

İstanbul'un Ümraniye İlçesi'nde, vinç üzerinde çalışan Şakir Toğaçar'ın kolu, halata takılarak kopup aşağıya düştü.

07.10.2017 - 14:28
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Olay saat 12.00 sırlarında İstanbul'un Ümraniye İlçesi'nin Tatlısu Mahallesi Şahin Caddesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta bulunan vincin bakımı için gelen ekipten Şakir Toğaçar, 51 metrelik vincin üzerine çıktı.Toğaçar, vinç üzerinde bakım çalışması yaptığı sırada kolu bir anda halata takılarak koptu.

51 metre yüksekte çalışırken kolu koptu

KOPAN KOLU BUZDOLABINA KOYDULAR

Vincin üzerinde acılar içinde kalan teknisyenin yardımına inşaatta çalışan işçiler koştu. Kopup yere düşen kol hemen alınarak inşaata buluna konteynerdeki buzdolabına kondu. İşçiler hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Dudullu ve Kadıköy itfaiye grubundan merdiven aracı istendi.

51 metre yüksekte çalışırken kolu koptu VİDEO

51 metre yüksekte çalışırken kolu koptu

1 SAAT SÜREN ÇALIŞMA SONUCU ULAŞILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hemen merdiven aracını açtı. Kadıköy itfaiye grubun 60 metrelik merdiven aracına binen  itfaiye ve sağlık ekipleri vinçteki yaralıya ulaştı. İlk müdahalesi vinç üzerinde yapılan yaralı daha sonra aşağıya indirildi. 1 saat süren çalışmalar sonucunda Toğaçar, kopan koluyla birlirte ambulansla hastaneye götürüldü.

51 metre yüksekte çalışırken kolu koptu

ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olayı gören mesai  arkadaşları sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

51 metre yüksekte çalışırken kolu koptu

51 metre yüksekte çalışırken kolu koptu

51 metre yüksekte çalışırken kolu koptu

51 metre yüksekte çalışırken kolu koptu

51 metre yüksekte çalışırken kolu koptu

51 metre yüksekte çalışırken kolu koptu

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