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Terör mağduru üreticinin borçlarına 1 yıl erteleme

Terör nedeniyle Diyarbakır, Şırnak, Mardin ve Hakkari'de mağdur olan gerçek veya tüzel kişi üreticilerin, kredi borçları ertelenecek.

05.05.2017 - 13:00
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Terör mağduru üreticinin borçlarına 1 yıl erteleme

Bakanlar Kurulunun, "Bazı İllerimizde Yaşanan Terör Olayları Nedeniyle Zarar Gören Gerçek veya Tüzel Kişi Üreticilerin Ziraat Bankası AŞ ile Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Kredi Borçlarının Ertelenmesi Hakkında Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı.

USUL ESASLARI BELİRLENDİ

Buna göre, Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Hakkari'de ve ilçelerinde faaliyet gösteren 2016'da yaşanan terör olayları nedeniyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları zarar gören Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olup üretim faaliyetlerine devam eden gerçek veya tüzel kişi üreticilerin, Bakanlığın görev alanı içinde yer alan tarımsal amaçlı kooperatiflerin ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin usul esasları belirlendi.

Bu kapsamda, ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları en az yüzde 30 zarar gören ve bu durumları hasar tespit komisyonlarınca belirlenen söz konusu gerçek ve tüzel kişilerin ilgili kurumlara olan kredi borçları 1 yıl ertelenecek. Söz konusu karar, 1 Ocak 2016'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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