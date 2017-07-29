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Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz şehidi Mehmet Şefik Şefkatlioğlu ile gazi eşi Vahide Şefkatlioğlu'nun oğlunun nikah şahidi oldu.

29.07.2017 - 23:52
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Erdoğan, Ömer Şefkatlioğlu ile Merve Cennetkuşu çiftinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Florya Sosyal Tesisleri'ndeki düğün törenine gelişinde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAKAN KAYA NİKAH ŞAHİDİ

Basına kapalı gerçekleştirilen düğünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya nikah şahitliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

ÇOK SAYIDA DAVETLİ KATILDI

Törene, eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Başbakan Binali Yıldırım da törene çiçek gönderdi.

Erdoğan, törenin ardından kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el salladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

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