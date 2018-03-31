Cumhurbaşkanı: Biz dimdik yolumuza devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik 6. Olağan İlçe kongresinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, şu anda döviz rezervimizin 120 milyar dolar olduğunu söyleyerek "Bazıları bakıyorsun diyor ki; 'Yok kurda şöyle oldu, yok şunda şöyle oldu, bunda böyle oldu...'Batsın sizin kurunuz ya, ne kuru? Biz dimdik yolumuza devam ediyoruz. İnançlıyız, güçlüyüz ve yatırımların ülkesiyiz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batsın sizin kurunuz VİDEO

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bugünlerde bazı nankörlerin, bazı köksüzlerin, gözlerini Türk milletine düşmanlığın kör ettiği bazı idraksizlerin ülkemizi yaşanmaz bulup yurt dışına gitmekten söz ettiklerini duyuyorum. Yıllardır görevlerimiz gereği dünyadaki ülkelerin çok büyük bir bölümüne gittik, az çok hepsiyle ilgili bir kanaat edindik. Eğer Türkiye'de yaşamayı kendine yük sayanlar varsa şunu bilsinler ki aradıkları yer bu dünyada değildir.

Türkiye'de yaşayamayan, hele hele İstanbul'da yaşamaktan usanan biri ülkemize değil, hayata küsmüş demektir.

Mustafa Kemal Atatürk sağ olsa seni bu partinin başında bir dakika tutmaz. Gazi Mustafa Kemal yerliydi, milliydi. Sen yerli de değilsin milli de değilsin.

"BATSIN SİZİN KURUNUZ"

Merkez Bankamızın döviz rezervi 27,5 milyar dolar. Hamdolsun şu anda döviz rezervimiz 120 milyar dolar. Bazıları bakıyorsun diyor ki; 'Yok kurda şöyle oldu, yok şunda şöyle oldu, bunda böyle oldu...'Batsın sizin kurunuz ya, ne kuru? Biz dimdik yolumuza devam ediyoruz. İnançlıyız, güçlüyüz ve yatırımların ülkesiyiz.

"BU İŞE İNANANLARLA YOLA DEVAM EDERİZ"

25 tane havaalanı, havalimanı varken şimdi 57 tane havalimanı, havaalanı var. Bunlar ne bunlar? Batan bir ülke bunları yapabilir mi, biten bir ülke bunları yapabilir mi? Bunları nasıl konuşursunuz? Konuşamazsınız bunları. Hele hele sorumluluk mevkisinde olanlar bunları hiç konuşamaz. Onun için çok dikkatli olmaya mecburuz. Ha inanmıyorsan kusura bakma arkadaş, biz bu işe inananlarla yola devam ederiz.

Milli İstihbarat Teşkilatımız Kosova'da FETÖ'nün üst düzey yetkililerini paketleyip ülkemize getirdi.

Kosova'nın Başbakanı tuttu, istihbaratın başındaki kişiyle içişleri bakanını görevden aldı. Ben tabi şimdi soruyorum, ey Kosova'nın Başbakanı, kimin talimatıyla sen böyle bir adım attın?

Ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe yapmaya gayret edenleri korumaya başladın?

Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3821 oldu."