Yeni çıkanlar

Yeni çıkanları raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

KIZILDERİLİ MASALLARI

Yakılan büyük ateşin çevresinde kabilenin yaşlıları tarafından anlatılan bu fantastik masallar, Kızılderililerin kültür ve inanışlarıyla birlikte renkli dünyalarını da gözler önüne seriyor.

Kızılderili Masalları

Kolektif

Çev.: Macidegül Batmaz

Maya Kitap

S.: 168

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67

67, hakikatin göz ardı edilen kıyılarında, varoluş sancılarının tam ortasında, sahici, sarsıcı ve sürükleyici bir hikaye. Oğuzhan Uğur’dan iddialı bir ilk roman...

67

Oğuzhan Uğur

Hayykitap

S.: 128

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BAŞKALARININ AKLI

Bir girişimci, insanları sonu meçhul bir biyoteknoloji projesine milyarlar akıtmaya ikna edebilirken, bir doktor hastasını hayati bir aşıyı yaptırmaya ikna edemiyor. Bir siyasetçi zerre gerçekliği olmayan tezlerle kitleleri peşinden sürüklerken, aksini –hem de bilimsel dayanaklarıyla– sunan rakibi kimseye sözünü dinletemiyor. Neden?

Başkalarının Aklı

Tali Sharot

Çev.: Tevfik Uyar

Domingo Yay.

S.: 256

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TEKERLEKLİ YALAN

İmparatorluğu çökmüş ve evini satmak zorunda olan bir adam… Onu muhteşem evinde ziyarete gittiğinde böyle bir Lance Armstrong karşılıyor gazeteci Juliet Macur'u. Defalarca karşı karşıya geldiler. Ama ilk kez yenik bir adam var karşısında.

Tekerlekli Yalan

Juliet Macur

Çev.: Algan Sezgintüredi

Domingo Yay.

S.: 404

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OTOMATİK PİYANO

Otomatik Piyano, Kurt Vonnegut’ın bildik sivri dilli açık sözlülüğüyle, “Konusunu, konusu güle oynaya Biz’den araklanmış Cesur Yeni Dünya’dan güle oynaya arakladım” dediği ilk göz ağrısı…



Otomatik Piyano

Kurt Vonnegut

Çev.: İrma Doğanoğlu Çimen

ApriL Yay.

S.: 376

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RENKRASİ

Renkrasi, ilkelleştirmeye, diktatör gölgesinde özgürleşme savaşına, hayatı en baştan bir kez daha kurmaya dair bir distopya.



Renkrasi

Jasper Fforde

Çev.: Ergin Kaptan

April Yay.

S.: 520

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AŞK APTALLIĞI

Kıyamet hakkında seminerler vererek hayatını zar zor kazanan elli iki yaşında bir adam ve onun birbirlerinden habersiz iki sevgilisi: Sandra ve Judith. Mükemmel bir Genazino romanı için gereken her şey işte bu kadar...

Aşk Aptallığı

Wilhelm Genazino

Çev.: Özden Özberber

Jaguar Kitap

S.: 178

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BİZE YALNIZLIK DÜŞTÜ

Belki bir gün ortak bir yalnızlıkta buluşuruz seninle. Bir vapurun buğulanmış penceresinin kenarında yahut bir otobüsün titrek seyrinde...

Bize Yalnızlık Düştü

Onur Bulut

Libros Kitap

S.: 136

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Damla Karakuş

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