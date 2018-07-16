Yeni çıkanlar

Yeni çıkanları raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
KIZILDERİLİ MASALLARI
Yakılan büyük ateşin çevresinde kabilenin yaşlıları tarafından anlatılan bu fantastik masallar, Kızılderililerin kültür ve inanışlarıyla birlikte renkli dünyalarını da gözler önüne seriyor.
Kızılderili Masalları
Kolektif
Çev.: Macidegül Batmaz
Maya Kitap
S.: 168
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67
67, hakikatin göz ardı edilen kıyılarında, varoluş sancılarının tam ortasında, sahici, sarsıcı ve sürükleyici bir hikaye. Oğuzhan Uğur’dan iddialı bir ilk roman...
67
Oğuzhan Uğur
Hayykitap
S.: 128
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BAŞKALARININ AKLI
Bir girişimci, insanları sonu meçhul bir biyoteknoloji projesine milyarlar akıtmaya ikna edebilirken, bir doktor hastasını hayati bir aşıyı yaptırmaya ikna edemiyor. Bir siyasetçi zerre gerçekliği olmayan tezlerle kitleleri peşinden sürüklerken, aksini –hem de bilimsel dayanaklarıyla– sunan rakibi kimseye sözünü dinletemiyor. Neden?
Başkalarının Aklı
Tali Sharot
Çev.: Tevfik Uyar
Domingo Yay.
S.: 256
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TEKERLEKLİ YALAN
İmparatorluğu çökmüş ve evini satmak zorunda olan bir adam… Onu muhteşem evinde ziyarete gittiğinde böyle bir Lance Armstrong karşılıyor gazeteci Juliet Macur'u. Defalarca karşı karşıya geldiler. Ama ilk kez yenik bir adam var karşısında.
Tekerlekli Yalan
Juliet Macur
Çev.: Algan Sezgintüredi
Domingo Yay.
S.: 404
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OTOMATİK PİYANO
Otomatik Piyano, Kurt Vonnegut’ın bildik sivri dilli açık sözlülüğüyle, “Konusunu, konusu güle oynaya Biz’den araklanmış Cesur Yeni Dünya’dan güle oynaya arakladım” dediği ilk göz ağrısı…
Otomatik Piyano
Kurt Vonnegut
Çev.: İrma Doğanoğlu Çimen
ApriL Yay.
S.: 376
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RENKRASİ
Renkrasi, ilkelleştirmeye, diktatör gölgesinde özgürleşme savaşına, hayatı en baştan bir kez daha kurmaya dair bir distopya.
Renkrasi
Jasper Fforde
Çev.: Ergin Kaptan
April Yay.
S.: 520
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AŞK APTALLIĞI
Kıyamet hakkında seminerler vererek hayatını zar zor kazanan elli iki yaşında bir adam ve onun birbirlerinden habersiz iki sevgilisi: Sandra ve Judith. Mükemmel bir Genazino romanı için gereken her şey işte bu kadar...
Aşk Aptallığı
Wilhelm Genazino
Çev.: Özden Özberber
Jaguar Kitap
S.: 178
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BİZE YALNIZLIK DÜŞTÜ
Belki bir gün ortak bir yalnızlıkta buluşuruz seninle. Bir vapurun buğulanmış penceresinin kenarında yahut bir otobüsün titrek seyrinde...
Bize Yalnızlık Düştü
Onur Bulut
Libros Kitap
S.: 136
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Damla Karakuş
Instagram: biyografivekitap