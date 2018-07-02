Yeni çıkanlar

Yeni çıkanları raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

SUPERMAN LOIS VE CLARK - REBIRTH'E DOĞRU

Yıllar boyunca gizlendiler, Clark kötülükle gölgelerin içinden mücadele etti ve Lois ise adı gizli bir yazar olarak suç dünyasına karşı savaş açtı. Ama şimdi arkalarında bıraktıkları dünyalarından daha zorlu bu Dünya’da bütün sırları açığa çıkmak üzere ve Jonathan ateş hattının tam ortasında. Geriye bir tek soru kalıyor: İlk Çelik Adam’ın kendini dünyaya göstermesinin zamanı geldi mi?

Superman Lois ve Clark-Rebirth'e Doğru

Scott Hanna, Lee Weeks, Dan Jurgens

Yapı Kredi Yay.

S.: 208

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BÜYÜLÜ FIRTINA

“Gerçek aşkın büyüsüne dair tutkulu bir hikâye.”

Büyülü Fırtına

Kristin Hannah

Çev.: Solina Silahlı

Pegasus Yay.

S.: 384

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BÜYÜK BEYAZ TAVŞAN

Michaël Escoffier’nin İyi Kalpli Küçük Tavşan kitabının ardından dostluk, sevgi, saygı, cesaret ve bir sürü sevimli tavşanla dolu bir yeni macera daha!

Büyük Beyaz Tavşan

Michael Escoffier

Çev.: Korkut Erdur

Yapı Kredi Yay.

S.: 28

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DUA ÇİÇEĞİ

Kâmuran Şipal, Orhan Kemal Roman Armağanı kazanan kitabı Sırrımsın Sırdaşımsın’dan sekiz yıl sonra yeni romanıyla okurunun karşısına çıkıyor. Dua Çiçeği, kadın ve kızların dünyasında hayatı keşfeden bir delikanlının hikâyesi...

Dua Çiçeği

Kamuran Şipal

Yapı Kredi Yay.

S.: 92

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BABAMIN KOKUSU

“Annem de güzel kokardı ama bu başka…” diye içinden geçirdi. Hem annesini istediği zaman görüp koklayabilirdi. Bu öyle bir şey değildi. Bu kokuyu belki de ömrünün sonuna kadar duymayacaktı. Ağır ağır verdiği nefesin yerine son defa derin bir soluk aldı. Kokuyu zihnine hapsetmek istiyordu. Bir daha hiç duymayacakmış gibi son defa… “Babamın kokusu gibi…”

Babamın Kokusu

Eray Emre Evren

Sola Unitas Yay.

S.: 200

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RIZA BIYIK

Rıza Bıyık’ta, kendine ve dünyaya göçebe olduğunu fısıldayan, eşyanın eski yüzünü, ansızın bastıran yağmuru, insanların telaşlı hallerini, kara bıyıklarıyla bilinen bir babanın varlığını hayatın bir yerine mühürleyip bırakan anlatıcının öykülerine kulak veriyoruz.

Rıza Bıyık

Betül Tarıman

Yapı Kredi Yay.

S.: 92

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REENKARNASYON

Amy Archer on yıl önce kaybolmuştu. Şimdi geri döndü. Hem de on yıl önceki haliyle…

Reenkarnasyon

R. S. Pateman

Çev.: Özgür Atılım Turan

Pegasus Yay.

S.: 368

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BİLDİĞİMİZ DÜNYANIN SONU

Doppler romanının devamı niteliğindeki Bildiğimiz Dünyanın Sonu ormanın derinliklerinden sistemin derinliklerine uzanıyor: Çemberin içinde duramayanların bütün oyunlardan kovulduğu bir dünyada özgür kalmak mümkün mü?

Bildiğimiz Dünyanın Sonu

Erlend Loe

Çev.: Dilek Başak

S.: 224

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KURU OTLARIN KOKUSU

Kuru Otların Kokusu, Giorgio Bassani’nin edebiyatının kökenlerini besleyen şehri Ferrara’yı ve Yahudi cemaatinin varlık koşullarını anlattığı Ferrara kitaplarının sonuncusu.

Kuru Otların Kokusu

Giorgio Bassani

Çev.: Yelda Gürlek

Yapı Kredi Yay.

S.: 88

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Damla Karakuş

[email protected]