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52 kişi kalan HDP'liler düşünüyor

1 Kasım seçimlerinden sonra Meclis'te 59 koltuk alan HDP, milletvekillerinin vekilliklerinin düşürülmesinin ardından 52 kişiye kaldı ve ne yapacağını düşünüyor.

Haber Merkezi | 07.02.2018 - 21:12..
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Son milletvekili seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi, AK Parti ve CHP'nin ardından 3. parti olarak TBMM'ye girmiş ve 59 koltuk almıştı.

VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLEN HDP'LİLER

Ancak, bazı HDP'lilerin giydiği hükümlerden ve devamsızlıklardan dolayı vekillikleri düşürüldü.

Son olarak Ferhat Encü'nün de aralarına katıldığı vekilliği düşürülen HDP'liler şunlar: Figen Yüksekdağ, Nursel Aydoğan, Besime Konca, Faysal Sarıyıldız, Tuğba Hezer Öztürk, Leyla Zana.

52 kişi kalan HDP'liler düşünüyor

52 KİŞİ KALDILAR

Bugün Meclis Genel Kurulu'nda çekilen bir fotoğraf ise HDP'nin durumunu ortaya koyuyor. Her geçen gün vekilleri bir bir eksilen partide geride kalan vekiller Genel Kurul Salonu'nda birbirleriyle konuşurken objektiflere yansıdı.

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