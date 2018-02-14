52 yıldır birlikte koşan çiftten 14 Şubat mesajı

Atletizm pistinde tanışarak hayatlarını birleştiren ve katıldıkları yarışmalarda birinciliği kimseye kaptırmayan 76 yaşındaki Çiçek ve 81 yaşındaki Oktay Şensoy çifti, 52 yıllık evliliklerinin mutlu şekilde sürmesini spora borçlu olduklarını ve her günlerini 14 Şubat Sevgililer Günü gibi yaşadıklarını söyledi.

ÜNİVERSİTENİN SPOR KULÜBÜNDE BAŞLAYAN AŞK

İstanbul Üniversitesi Spor Kulübü'nde basketbol oynayan Çiçek Solon, 1961 senesinde atletizm yapmak isteyince, kulübü antrenman yapabilsin diye atlet Oktay Şensoy'u antrenör olarak görevlendirdi. Zaman içinde birbirlerine aşık olan Oktay Şensoy ile Çiçek Solon 5 yıl sonra evlendi.

Uzun mesafede yarışan Oktay Şensoy ile kısa mesafede yarışan Çiçek Şensoy, birbirinden güç alarak katıldıkları uluslararası yarışlardan hep derece elde etti.

Bir yandan Fenerbahçe Spor Kulübünde yarışan çift, diğer yandan antrenörlük yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığının ilk kadın antrenörü de olan Çiçek Şensoy, milli takımda antrenörlük yaptı.

Birçok kulüpte antrenörlük yapan ve hala milli formayı giyen Şensoy çifti, yarışmalarda rekor kırarak, sayısız madalya ve kupa kazandı.

Evlerinin bir bölümünü kupa, madalya ve plaket odasına çeviren Şensoy çifti, beslenmelerinden sosyal hayatlarına kadar özenli yaşayarak, sporsuz gün geçirmiyor.

Hala uluslararası yarışmalarda derece elde eden veteran atletler Çiçek Şensoy ile Oktay Şensoy, her gün kilometrelerce yolu aşkla koşuyor.

ÖZEL GÜNLERDE SPORTİF HEDİYE

Özel günlerde birbirlerine spor ayakkabı, tişört, eşofman gibi hediyeler alan çift, spor sayesinde evliliklerini mutlu, yaşamlarını sağlıklı sürdürdüklerini söylüyor.

Akdeniz Üniversitesi bünyesindeki Tazelenme Üniversitesi'nde okuyan öğrenci temsilcisi Çiçek Şensoy, atletizmde ilk antrenörünün Oktay olduğunu ve beş yıllık arkadaşlıklarının ardından evlendiklerini söyledi.

Spor sayesinde 52 yıldır evliliklerini mutlu bir şekilde yaşadıklarını belirten Çiçek Şensoy, "Aşkımız pistte başladı, iki kızımız var. 23 yaşında torunumuz var. Spor ortak noktamız olduğu için bazı sorunları çözmede kolaylık sağladı. Her evde krizler olabiliyor, o anlarda hep spor imdadımıza yetişiyordu." dedi.

"KOŞTUĞUMUZDA GERGİNLİKLER BİTİYOR"

Koşmaya başladıkları anda gerginliklerinin bittiğini ifade eden Şensoy, spor sahalarından ilham aldıklarını, spor yaparak yenilendiklerini ifade etti.

Her gün spor yaptıklarını vurgulayan Şensoy, eşiyle farklı mesafelerde yarışmalarına rağmen, katıldıkları organizasyonlarda birbirlerine destek olduklarını kaydetti. Bir keresinde Mersin'de eşinin 50 kilometrede yarıştığını hatırlatan Şensoy, "Oktay tam beş saat yürüdü, kollarının altı kanamıştı. Ben yarışma bitene kadar bahçelerden mandalina toplayıp verdim, hep destek oldum." dedi.

TÜRKİYE REKORU KIRDI

Bulgaristan'da eylül ayında düzenlenen Balkan Şampiyonasında 100 ve 200 metrede birinci olan, Türkiye rekoru kıran Çiçek Şensoy, İstanbul'da, 24 Şubat'ta yapılacak Türkiye şampiyonasına hazırlandığını ve iddialı olduğunu söyledi.

Mutlu evlilikler için çiftlerin ortak noktası olması gerektiğini belirten Şensoy, "Mutlu evliliğin sırrı ortak nokta. Bence günlere takılmasınlar, her günü 14 Şubat gibi kutlasınlar. Eşimin bana tek taş yüzük, kürk mont olmasını asla istemem, çivili ayakkabı alsın yeter. Oktay ile 57 yıldır birlikte koşuyoruz, bu spora gönül verdik. Spor sayesinde hayattan tat alıyoruz. Gençlerin de spor yapması için çalışıyoruz." diye konuştu.