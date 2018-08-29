YDS giriş belgeleri erişime açıldı

1 Münbiçli küçük yürekler Mehmetçikle gelecekten umutlu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Münbiçli çocukların üzerlerinde Türk bayrağı olan tişörtlerle Mehmetçikle birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaştı.

2 Harun Tekin Fenerbahçe'de Bursaspor Başkanı Ali Ay, Harun Tekin'in transferi konusunda Fenerbahçe'yle prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

3 Kocasından dayak yiyen kadının kafasına 50 dikiş atıldı Antalya'da, boşanmak istediği için eşi tarafından dövülüp kolu kırılan ve başına 50 dikiş atılan 2 çocuk annesi M.G., adliyede suç duyurusunda bulundu.

4 Gelin arabasıyla insan kaçakçılığı Gelin arabası gibi süslenen kiralık lüks araçla İstanbul'dan Antalya'ya kadar gelerek yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 11 göçmen, yola konvoysuz ve gelinsiz çıkınca yakayı ele verdi.

5 Suudi Arabistan'ın lüks hac turizmi Hacılar ülkelerine dönmeye başladı. Suudi Arabistan topraklarındaki hacı nüfusu azalırken bu yıl da çok tartışılan konulardan biri de ülkedeki lüks hac turizmi oldu.

6 Suriye'deki Süryanilerin YPG çilesi Dünya Süryaniler Konseyi, YPG'nin Suriye Kamışlı'da 4 Süryani okulunu kapatmasıyla ilgili "Bölge halkı bu tiranlardan bıktı" açıklaması yaptı.