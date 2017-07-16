taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.176
USD
3,5380
EURO
4,0561
ALTIN
139,84
PETR
49,0100

ABD'de seri kedi katiline 16 yıl hapis cezası

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 21 kediyi öldüren Robert Roy Farmer için karar verildi.

16.07.2017 - 19:19
  1. Haberler
  2. Dünya

Kaliforniya'daki Santa Clara İdari Bölge Yüksek Mahkemesinde görülen davada, 21 kediyi öldürmekle suçlanan 26 yaşındaki Farmer hakkında karara varıldı.

MAHKEME 16 YIL CEZA VERDİ

Hakim Sharon A. Chatman, Farmer'ın 16 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Chatman, Farmer'ın serbest kalmasının ardından 10 yıl boyunca kedi sahiplenmesini veya bakımını yapmasını yasakladı.

ABD'de seri kedi katiline 16 yıl hapis cezası

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Yerel gazete Mercury News'ün haberinde, San Jose'deki Cambrian Parkı bölgesinde Eylül 2015'te esrarengiz şekilde kaybolmaya başlayan kedilerin ölü olarak bulunduğu belirtildi.

Farmer, 8 Ekim 2015’te San Jose'de arabasında uyurken gözaltına alınmış ve suçunu itiraf etmişti. San Jose polisi, seri katilin yakalandığında arabasında av bıçağı ve ölü bir kedinin bulunduğunu açıklamıştı.

İlginizi Çekebilir
Almanya Konya iptalini tartışıyor
Türkiye'nin Alman milletvekillerinin Konya'daki askeri üstte ziyaret izni vermemesi Alman siyasetinde kaos etkisine sebep oldu.
İsrail Mescid-i Aksa'yı ibadete açtı
İsrail polisi, cuma günü yaşanan olaylardan ötürü Mescid-i Aksa'yı ibadete kapamıştı.
Ruhani'nin kardeşine mali suç tutuklaması
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi Hüseyin Feridun, finansal suçlara karıştığı suçlamasında hapishaneye gönderildi.
Suriyeli aile bebeklerine Justin Trudeau ismini verdi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, adını taşıyan Suriyeli bebeği ziyaret etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meydanların dili Fatih Portakal'ın yüzüne yansıdı

Meydanların dili Fatih Portakal'ın yüzüne yansıdı

251
FETÖ'nün malikanesinde korku ve sessizlik hakim

FETÖ'nün malikanesinde korku ve sessizlik hakim

99
Telefon aramalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan sürprizi

Telefon aramalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan sürprizi

313
Erdoğanlar konutlarına yürüyerek geçti

Erdoğanlar konutlarına yürüyerek geçti

238
Euronews darbecilere propaganda yaptırıyor

Euronews darbecilere propaganda yaptırıyor

102
Ömer Halisdemir için şehit düştüğü anıt önünde tören

Ömer Halisdemir için şehit düştüğü anıt önünde tören

53
Kocatepe'de sela okunurken şimşekler çaktı

Kocatepe'de sela okunurken şimşekler çaktı

39
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM